Mobil oyunda yatırım patlaması

Başarılı mobil oyun girişimleri yatırımcının iştahını artırdı. 2021 yılının ilk 7 ayında 30 oyun girişimi 224 milyon dolar yatırım alarak tarihi rekor kırdı. Rekorda Dream Games’in aldığı 200 milyon dolarlık yatırım etkili oldu

2020 yılında Peak ve Rollic'in başarılı çıkış hikâyeleri oyun girişimcilerine cesaret, yatırımcılara güven kazandırdı. İlk milyar dolarlık girişimin ortaya çıkmasını sağlayan Peak ve 18 ayda çıkış yaparak ekosisteme başarı örneği olarak adını yazdıran Rollic'ten sonra oyun girişimleri yatırımcının radarına girdi. Hatta WePlay Ventures gibi oyun odaklı yatırım fonları bile ortaya çıktı. Startups.Watch ve Google'ın ortak düzenlediği online oyun girişimleri etkinliğinde yatırımcılar, girişimler ve yetenek avcılarını bir araya getirdi. Etkinlikte açıklanan Startups.Watch rakamlarına göre ilk 7 ayda 30 girişim 223.8 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımın 200 milyon dolarlık aslan payını Peak'ten ayrılan ekibin kurduğu Dream Games oluşturdu. Diğer girişimler ise aldıkları tohum yatırımlarla dikkat çekti.



PLATFORM DESTEĞİ ŞART

Oyun girişimlerinin mobil oyun konusundaki başarısı Google gibi teknoloji platformlarının da ilgisini çekiyor. Oyun girişimleri, platformlar üzerinden oyun hizmeti ihracatı yapıyor. Üstelik pazarın büyük çoğunluğunu ABD pazarı oluşturuyor. Türkiye'nin oyun alanındaki potansiyelini değerlendiren Google Türkiye Reklam Pazarlaması Müdürü Seçkin Tokgöz, "Pandemi döneminde oyun oynayan kullanıcı sayısının 40 milyonu aştığını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin mobil oyun konusunda başarılı girişimlere sahip olması tüm girişimlere cesaret veriyor. Google olarak sunduğumuz destekle oyun girişimlerine mentorluk ve pazarlama desteği sunuyoruz. Yani başlangıç aşamada sunduğumuz destekle cesaretlendiriyoruz. Sanal Oyun Geliştirme Laboratuvarı'nın kurulmasını sağladık. Bu labaratuvarda oyun girişimlerinin deneyim kazanmasını sağlıyor" diye konuştu.



GİRİŞİMLERİN SAYISI ARTMALI

Etkinlikte ilk 7 aylık rakamların sonuçları da Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal tarafından açıklandı. Oyun girişimlerinin başarılı çıkış yapmasının girişimci ve yatırımcılara cesaret verdiğinin altını çizen Serkan Ünsal, İstanbul'un Londra'dan sonra en büyük oyun stüdyoları merkezi olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de 533 oyun girişiminden 445'inin yoluna devam ettiğini tahmin ediyoruz. 48 tanesinin web sitesinde hareketlilik yok. Yatırımlarda ise Dream Games'in A ve B serisinde aldığı 205 milyon dolarlık yatırım dikkat çekiyor. Her yıl Dream Games benzeri girişimlerin ortaya çıkması ekosisteme cesaret verecektir. Sonuçta sadece tohum yatırımlarla bu yüksek rakamlara ulaşamayız."



OYUN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTMALI

RECONTACT Games ve Woman in Games inisiyatifinin kurucusu Simay Dinç'in oyun girişimlerine özel yatırımlarıyla dikkat çeken yatırım fonlarının yöneticilerine sorular yönelttiği bölümde yatırımcılar genel olarak oyun girişimlerindeki çeşitliliğin önemine dikkat çekti. Oyun girişimlerine odaklı yatırım fonlarından biri olan WePlay Ventures Yatırım Direktörü Burak Yılmaz, erken aşama yatırım yaptıklarını belirterek şimdiye kadar 10 girişime yatırım yaptıklarını söyledi. Ludus Venture Studio iş ortağı İsmet Gökçen de 30 milyon dolarlık bir fon olduklarını belirterek, "Girişimcilerin kısa vadeli beklentileri, 1 yılda unicorn olmaya çalışma zarar verdiğini söyleyebiliriz. Ayakları yere basmayan beklentiler girişimlerin hata yapmasına sebep oluyor. Hyper Casual oyunlar kolay yatırım bulduğu için buraya yönelmek doğru değil. Finlandiya'da olduğu gibi dengeli bir oyun sektörü önem taşıyor. Çok oyun yerine kalıcı odaklı oyunlar üzerine odaklanan oyun girişimleri de olmalı" diye konuştu.



ANALİZ YAPILIP GERÇEKÇİ DEĞERLENDİRME OLMALI

OYUN stüdyolarının yatırımcının beklentisinin farkına varması gerektiğinin altını çizen FunMonth Games kurucularından Tolga Öztürk, "Oyun girişimcileri tüm metriklere hakim olmalı. Kendisini yatırımcının yerine koyarak neden yatırım yapması gerektiğini doğru değerlendirmesi gerek" diye konuştu. Doğru değerleme yapmanın önemine dikkat çeken Udo Games kurucusu Türker Karahan sözlerine şöyle devam etti: "Ciddi bir analiz yaparak gerçekçi değerler vermek önemli. Erken aşamada ekibin kendisi daha çok değer kazanıyor."



YETENEK AVCILARI GÖREV BAŞINDA

OYUN sektörüne girişimlerin doğru insan kaynağı elde etmesi için çalışan Kodluyoruz'dan Alev Orbay ve Game Factory'den Murat Kahraman da etkinlikte insan kaynağı sürekliliği konusundaki düşüncelerini paylaştı. Oyunun ürün geliştirmeden neredeyse farksız olduğunun altını çizen Alev Orbay, "Geliştirici ve tasarımcılar, oyunun kendisine karar veren rol olmalı. Oyunun genel tasarımı ortaya çıktıktan sonra ona göre artistik yetenekler öne çıkıyor. Tasarımcılar ve artistler oyunun iki ya da üç boyutlu olmasına göre seçiliyor. Operasyon takımı oyunun pazarlama stratejisini belirliyor ve destek takımları da finans ve benzeri alana odaklanarak çözüm sunuyor. Biz farklı yeteneklere sahip insanları 3 ay içinde oyun girişimcilerinin ihtiyacı olan rollere hazır hale getirebiliyoruz" dedi. Murat Kahraman da sektöre pek çok oyun geliştirici kazandırdıklarının altını çizdi.



SEKTÖRE KİTLE FONLAMASI DOPİNGİ

TÜRKİYE'NİN Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile fonlanan ilk oyun girişimi Fernvaille, yatırım turunu iki rekorla tamamladı. fonbulucu.com'un üçüncü kampanyası olan oyun girişimi, 600 yatırımcıdan yüzde 222 fazla fonlanarak 954 bin TL ön talep toplamayı başardı. 516 bin TL değerinde arz edilen yüzde 8.4 şirket payına karşılık ödeme yapan yatırımcıların toplam talep tutarı 954 bin 401 TL oldu. Türkiye'de finansmana erişimin özellikle de erken aşama girişimler için son derece sıkıntılı olduğunu ve geliştirdikleri araçlar ile bu sorunu ortadan kaldırdıklarını dile getiren fonbulucu. com Co_CEO'su Enis Erdem Yurdatapan, "Ülkemizin Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemi ile fonlanan ilk oyun girişimi Fernvaille ile aslında yeni bir dönem başladı. Bir oyun girişimine 600 yatırımcının yatırım yapması çok fazla şey ifade etmektedir. Ayrıca girişimcinin ihtiyacı olan tutarın iki katından fazla fonlama isteğinin oluşması da sektör ve sistemimiz için memnuniyet vericidir" dedi. Yatırım turunu büyük bir başarı ile kapatan Fernvaille Genel Müdürü Gürcan Serbest ise istedikleri fona çok hızlı ve düşük maliyetli ulaştıklarını ancak 600 yatırımcının şirketlerine ortak olmasının çok daha önemli olduğunu vurguladı. Artık daha güçlü olacaklarını dile getiren Gürcan Serbest, finansmana ihtiyacı olan tüm oyun girişimlerini bu sistemi kullanmaya davet etti.