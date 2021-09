Olimpiyat madalyalı sporcu teknolojiyle takip ediliyor

Teknoloji girişimcilerini buluşturan Ventures60’ta konuşan Mete Gazoz, milli okçuların her antrenmanda kameralarla kayıt altına alındığını ve kalp atışının anlık takip edildiğini söyledi

Olimpiyat Şampiyonu sporcular yetiştirmek tıpkı Unicorn yani milyar dolarlık girişimler çıkarmak kadar zor. Her olimpiyat madalyasının arkasında müthiş takım çalışması, uzun antrenmanlar ve teknolojilerin yattığını Mete Gazoz'un açıklamalarında gördük.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, girişimci ve yatırımcıların bir araya geldiği Ventures60 etkinliğinde yaptığı açıklamada, milli takım okçularının antrenman boyunca yüksek çözünürlüklü kameralarla tüm atış anının gözlem altına alındığını ve kalp ritmindeki değişimin takip edildiğini söyledi.

Mete Gazoz, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu'nun arkasındaki takım çalışması ve kullanılan teknolojilerin detaylarını ise şöyle anlattı: "Milli Takım antrenmanlarının hepsi yüksek çözünürlüklü kameralarla kayıt altına alınıyor. Yayı gererken ve bırakırken parmaklarımızın aldığı şekil, her salise, süper ağır çekim yeteneğine sahip yüksek çözünürlüklü kameralarla izleniyor. Saniyede 2 bin kare çeken kameralarla parmakların hepsi anında açılıyor mu? Böylece yapılan hataları çok rahatlıkla analiz etme olanağı doğuyor. Ayrıca tüm antrenman boyunca kalp atış ritmimiz takip ediliyor. Bu sürede kalp ritminin belli bir değerin altında ya da üstüne olmaması gerek."



FİNALDE KALP RİTMİ

Mete Gazoz, sistemli ve uzun süreli antrenmanlarla kalp ritmini kontrol altında tuttuklarını belirterek, Tokyo Olimpiyat Oyunları Final karşılaşmasındaki gelişmeleri şöyle anlattı: "Çok sakin olmak da iyi bir şey değil. Benim ortalama kalp atış hızım 120 ile 150 arasında oluyor. Kalp atış ritmim bu aralıkta olursa 10 atma oranım artıyor. Benim final karşılaşması boyunca kalp atış ritmim 130 ile 145 arasında kaldı. Aslında bunu yapmak için yıl boyu antrenmanlar sürekli takip edildi. Final karşılaşmasında rakibimin kalp ritmi 170'e kadar çıktı. Tokyo Olimpiyat Oyunları sırasında ilk kez televizyon izleyicileri ok atışları sırasında sporcuların kalp ritmini ekranda takip etme şansı yakaladı. Milli Takım sağlık ekibi kullandığı teknolojilerle bizim her anımızı takip ederek işimizi şansa bırakmadı."

Mete Gazoz, kamp dönemindeki bir gününü şöyle anlattı: "Kamp dönemi boyunca her gün 9-10 saatlik antrenmanlarla hazırlanıyorum. Her sabah 7:30 kahvaltımı yapıyorum. Ardından 3.5 saatlik bir çalışma yapıyorum. Öğlen yemeği sonrası da 3.5 saat çalışma ve akşam yemeğinden sonra 1.5 saat daha çalışıyorum. Kamp dönemi boyunca tüm gün böyle geçiyor."



TÜRKİYE NEFESİNİ TUTARAK İZLEDİ

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu sporcular çok küçük detaylarla ortaya çıkıyor. Sadece altın değil madalya alan sporcular bile çok küçük farklarla ortaya çıkıyor. Mete Gazoz antrenman temposu, takım çalışması, yaptığı fedakârlıklarla rakiplerinden ayrılıyor. Kalp ritmi, parmakların aldığı şekil bile madalyanın küçük detaylarla ortaya çıktığını gösteriyor. Unicorn yani milyar dolarlık girişimler ortaya çıkarmak da olimpiyat şampiyonu çıkarmak kadar zor. Federasyon sürdürülebir ve sürekli başarının ekonomisini hazırlıyor. Doğru takımın oluşmasını sağlayarak, başarıya odaklanan altyapının hazırlanması önem taşıyor.



YATIRIMCININ ODAĞINDA SPOR VE SAĞLIKLI HAYAT VAR

Pandemi döneminde sağlıklı hayat ve spor teknolojisi girişimlerine odaklanan TwoZero Ventures Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, şimdiye kadar 15 girişime yatırım yaptıklarını belirterek tüm girişimlerin küresel iş yapma odağının olması gerektiğinin altını çizdi. Yiğit Arslan, yatırım yaparken hangi detayları takip ettiklerini şöyle anlattı: "Biz her zaman yüzde 100 hedefi tutturamıyoruz. Ancak tüm girişimlerin küresel iş yapma hedefi olmalı diye düşünüyoruz. Girişimciler müşterilerinden, kullanıcılarından çok şey öğreniyor. Her girişim hata yapabilir, ancak hatalarından ders alarak ürünü ve hizmeti doğru şekillendirebilir." Yaptıkları yatırımların önemli bölümünün spor ve sağlıklı hayat teknolojisi girişimleri olmaya başladığını belirten Arslan, "Pandemi döneminde insanlar sağlıklı yaşam kültürüne daha çok dikkat etmeye başladı" diye konuştu.



SCOUTIUM İLE ALTYAPIDA VERI EKONOMİSİ ŞAMPİYON OLUYOR

Pandemi döneminde futbol kulüplerin önemli gelir kaybına uğradıklarını belirten Scoutium CEO'su ve Kurucu Ortağı Efe Aydın, "Scoutium oyuncu seçerken doğru kararı vermeyi sağlayacak verileri sunuyor. Üstelik sadece futbol kulüplerinin değil, futbolcuların kişisel gelişimine katkıda bulunuyoruz. Aileler artık daha bilinçli. Futbolcular kendilerine destek olacak bir mentor bulmak istiyor. Biz bu noktada amatör sporculara destek olmaya çalışıyoruz" dedi. Futbolun demokratikleşmesine önemli katkılarının olduğunun altını çizen Aydın, "Altınordu gibi kulüplerin sayısının artması şart. Her kulüp oyuncu seçerken daha doğru karar vermek zorunda. Biz her kulübümüze futbolcuların pas yüzdesi, devamlılığı, aldığı sürelerle ilgili görüntülü analizler yapmasını sağlıyoruz. Yani verileri kullanan kulüpler daha isabetli seçim yapabiliyor" diye konuştu.



HER YERDE EĞİTİM STÜDYODAN CANLI

2015 yılında Nilay Aydoğan ile birlikte Mindfulness Academy'i kuran Erhan Ali Yılmaz, bugüne kadar Türkiye'de ve uluslararası alanda 5 bini kurumsal yönetici olmak üzere 30 bin üzerinde kişiyi Mindfulness kavramıyla tanıştırdı. 2019'da eğitim alanındaki tecrübesini, "Tüm insanların iyi yaşam pratikleri ile tanışması" misyonuna aktararak Studio Canlı mobil iyi yaşam platformunun kurucularından biri oldu. Studio Canlı platformunun içerik direktörlüğünü üstlenen Erhan Ali Yılmaz, bugün yurt içi ve yurtdışında mindfulness temalı seminerler vermeye ve Studio platformu ile insanların iyi yaşam pratiklerine ulaşmasına destek olmaya devam ediyor. Yatırım turuna çıktıklarını belirten girişimin kurucusu ve CEO'su Nilay Aydoğan, "Gelecek yatırımı küresel yolculuğa çıkma, marka tanıtımı ve ekibin büyümesi için kullanacağız. Eğitmenlerimizin dünyanın farklı yerlerinden öğrencilere ulaşmasını sağlamak bizim motivasyonunumuzu olumlu yönde etkiliyor" dedi.