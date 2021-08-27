Geleceğin Unicorn’larını ‘erkenden’ keşfedecek

İş ve girişimcilik dünyasının deneyimli isimlerinin bir araya gelmesiyle 9 ay önce hayata geçen ve girişimlere fikir aşamasından çıkışa kadar destek sunan hiVC, geleceğin Unicorn’larını erken aşamada bulmayı hedefliyor

Türkiye'de Peak, Trendyol, Hepsiburada, Dream Games gibi milyar dolarlık girişimler erken aşamada keşfeden yatırımcılarını memnun etti. Ancak bu girişimleri bulmak kolay değil. Erken aşamada bu girişimlere yatırım yapacak daha fazla yatırımcı şart. Şimdiye kadar 9 girişimi portföylerine kattıklarını vurgulayan hiVC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, geleceğin unicorn'larını erken aşamada keşfettiklerini belirterek, ortağı oldukları girişimleri büyütmeye odaklandıklarını ve yolculukları boyunca ihtiyaç duydukları tüm destekleri bir araya getirdiklerini söyledi. Erken aşama girişimler kurumlardan da destek alıyor. Türk Telekom erken aşama girişimlere hızlandırma programı Pilot aracılığıyla destek oluyor. Ayrıca girişim sermayesi fonuyla da yatırımlar yapıyor.



25 MİLYON TL BAŞLANGIÇ

Hızlı büyüme potansiyeline sahip yüksek etkili girişimleri keşfetmek üzere 22 Aralık 2020 tarihinde 25 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulan ve erken aşama girişimlere odaklanan hiVC, girişimcilik ekosistemine hızlı bir giriş yaptı. 30 yıllık sermaye piyasaları deneyimi olan Inveo ve Gedik Yatırım'ın gücünü arkasına alan hiVC, şimdiye dek yurt içinde ve yurt dışında toplam 70'e yakın girişime direkt, 200'ün üzerinde girişime ise dolaylı yatırımın yanı sıra 3 adet exit gerçekleştiren girişimcilik dünyasının etkin isimlerinden oluşan yönetim ekibiyle erken aşama girişimlerin fikirden çıkış aşamasına kadar tüm süreçlerinde ihtiyaç duyduğu destek mekanizmalarına erişebilmelerine olanak sağlıyor.



DENEYİMLİ ORTAKLAR

Ortakları arasında teknoloji dünyasının liderlerinden melek yatırımcı Ersin Pamuksüzer, Foriba'yı Sovos'a exit ettikten sonra kurucu ortağı olduğu Figopara'nın Genel Müdürlük görevini üstlenen seri girişimci ve melek yatırımcı Koray Bahar ve halka açık 2 şirketin aynı anda liderliğini yürüten Onur Topaç gibi ekosistemin duayen isimleri hiVC bünyesinde yer alıyor. Şimdiye kadar 9 girişimi portföyüne kattıklarını ve yatırım yaptıkları girişimlerin tüm büyüme sürecinde aktif rol aldıklarını vurgulayan hiVC Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç "Hedefimiz geleceğin unicorn'larını henüz erken aşamadayken keşfetmek" dedi.



YENİ GIİŞIMLER AÇIKLANDI

HIZLI büyüme potansiyeline sahip teknoloji odaklı ekiplere yatırım yapan hiVC'nin şu ana kadar yatırım yaptığı şirketlerin arasında VR Lab Academy, Git Kargo, HOP!, Aposto, helo!, Robomotion, Houston Bionics, hiBoost ve Insumo bulunuyor. Yatırım yapılan girişimler arasında VR Lab Academy, ortaokul, lise, üniversite, müfredatlarına göre, gerçek formüller ile sanal ortamda deneyler yapılmasını sağlayan bir sanal eğitim laboratuvarı olarak konumlanırken, Git Kargo yeni nesil kargo taşımacılığı hizmeti sunuyor. hiVC'nin yatırım yaptığı şirketlerin arasında belirli periyotlarda tekrar eden ve hataya açık işlerin otomasyonunun sağlanması için şirketlere RPA çözümleri geliştiren Robomotion'ın yanı sıra paylaşımlı mobilite üzerine yoğunlaşan teknoloji girişimi HOP!, özgün haber içeriklerini teknoloji ile birleştirerek mobil uygulama, podcast ve bültenler aracılığı ile kullanıcılarına tarafsız içerik sunan Aposto!, girişimcileri güçlendirmek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, yatırımcılar ve girişimcilerin yaşamlarına dokunan araçlar yaratmak için tasarlanan işbirliği platformu helo! bulunuyor. hiBoost'a da yatırımını tamamlayan hiVC'nin en güncel yatırımı ise kişiselleştirilmiş alışkanlık yolculukları oluşturmak için verilerle çalışan ve alışkanlıklar yaratmanıza yardımcı olan Insumo oldu.



EKOSİSTEMİ GENİŞLETECEĞİZ

TÜRKIYE ve globalde değer üreten girişimleri yakından takip eden ve bugüne dek geniş bir girişim havuzu oluşturan hiVC'nin bütüncül bir bakış açısıyla, girişimlere ihtiyaçlarına göre destek vererek Türkiye'deki çıkış sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan hiVC Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, şöyle konuştu: "Geleceğin unicorn'larını keşfediyoruz. Girişimciler ile el ele kazanan iş modelleri oluştururken, girişimleri yatırım sürecine hazırlıyor ve yatırım sonrası gelişim süreçlerinde aktif bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Girişimleri sonraki yatırım turlarında, ulusal ve uluslararası yatırım ortakları ile bir araya getirmenin yanında ekosistemi uzun yıllar boyunca destekleyen kişilerle aynı masayı paylaşıyor, ekosistem liderleri önderliğinde şeffaf ve güvenilir süreçler yürütüyoruz. Girişimleri desteklemeyi sürdürecek ve ekosistemimizi önümüzdeki aylarda lansmanını yapacağımız yeni "dünyamız" ile daha da genişleteceğiz."



KAYSERİLİ BİLETALL'I OBİLET SATIN ALDI

TÜRKİYE'NİN önde gelen teknoloji geliştirme üsleri arasında yer alan Erciyes Teknopark şirketlerinden Biletall. com, Obilet tarafından satın alınarak Anadolu'dan çıkan ilk teknoloji girişimi oldu. Türkiye şehirlerarası seyahat sektörünün en yaygın bilet satış ve dağıtım sistemini kuran Kayseri merkezli Biletall. com, kuruluşunu ve faaliyetlerini Anadolu'da gerçekleştirdikten sonra exit başarısını gösteren ilk teknoloji girişimi oldu. Türkiye'nin online seyahat anlayışını şekillendirerek seyahat standartlarını iyileştirme noktasında öncü faaliyetler gösteren online bilet satış platformu Biletall.com, obilet.com tarafından satın alınarak çıkış anlaşmasınıi başarıyla tamamladı.



KAYSERİ'DE BAŞLADI

2007 yılında ilk kez Erciyes Teknopark'ta çalışmaya başlayan Biletall'ın başarısı hakkında konuşan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, "Biletall uzun yıllardır Erciyes Teknopark çatısı altında faaliyet gösteriyor. Hem istihdam oluşturdular, hem de geçmiş dönemde aldıkları venture capital (risk sermayesi) yatırımıyla ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımı çektiler. Son olarak da sektörün önde gelen şirketlerinden Obilet bünyesine katılarak Anadolu'nun ilk teknoloji exit'ini gerçekleştirmiş oldular. Biz de buna ev sahipliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

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KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK İÇİN GÜÇBİRLİĞİ



iyzico Kadın Girişimci Destek Programı'nın ilk etabına kabul edilen 70 kadın girişimciye finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunuluyor



Türkıye'de kadın girişimcilerin sayısı yetersiz. Bu eksikliği hisseden kurumlar daha fazla işbirliği yapmaya başladı. iyzico'nun, iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures ile birlikte hayata geçirdiği "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nda başvuru süreci tamamlandı. Programın ilk etabına kabul edilen 70 kadın girişimciye finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulacak.



KAPSAMLI DESTEK

Türkiye'nin finans teknolojileri lideri iyzico'nun, iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures ile birlikte hayata geçirdiği "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nda başvuru süreci tamamlandı. Programın ilk etabına kabul edilen 70 kadın girişimciye finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulacak. "Ödemeyi demokratikleştirmek ve herkes için ulaşılabilir kılmak" amacıyla yola çıkan iyzico, bu kez kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştırarak onlara destek olmayı hedefliyor. Bu amaçla iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures ile birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçiren şirket, başvuru sürecinin ardından 70 kadın girişimciye finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunucak. Yıl içerisinde 6 aylık periyotlarla programa yeni kadın girişimcileri dahil edecek olan iyzico, kadın girişimcilere kapsamlı desteğini sürdürecek. Girişimcilik ekosistemine özellikle de kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini belirten iyzico CEO'su Barbaros Özbuğutu, "iyzico olarak topluma, çevreye ve kültüre fayda sağlayacak projelerin daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada kadın girişimcilerin desteklenmesi de bizim için büyük bir önem taşyor. Bu kapsamda kadın girişimcilere yeni kaynaklar sağlamak ve oluşturdukları faydaların iyiden iyiye büyümesine destek olmak için partnerlerimizle birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdik. Üretim yapmak için mücadele eden kadınlara destek vermek, kadın girişimcilerin gücünü artırmak için her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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ALOTECH ÜÇ MİLYON DOLAR YATIRIM DAHA ALDI



Türkiye'nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolarlık yatırım aldı



TÜRKİYE'NİN en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda üç milyon dolarlık yatırım aldı. AloTech bu yatırım ile halihazırda 27 ülkeye ulaşan global operasyonlarını daha da büyüterek, özellikle Kuzey Amerika pazarında güçlenmeyi hedefliyor. 2012 yılında Cenk Soyak ve İdris Avcı'nın kuruculuğunda beş kişilik bir ekiple faaliyetlerine başlayan, 2019 yılında Korhan Erçin'in ortaklar arasına katıldığı AloTech, günümüzde dünyanın farklı ülkelerinden 102 çalışanıyla 600'ü aşkın müşteriye hizmet veriyor. AloTech'e bugüne kadar Nevzat Aydın, Ata Uzunhasan ve Mediterra Capital ortaklarından Cenk Coşkuntürk gibi sektörün önde gelen isimleri yatırım yaptı. Collective Spark'ın en büyük yatırımcı olduğu bu yeni tura ise TechOne Ventures ile birlikte melek yatırımcılardan Nevzat Aydın (ikinci kez), Alp Saul, Galip Selçuk ve Kerim Kotan katıldı. 2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 100 büyümeyle kapatan AloTech, aldığı yatırımla birlikte Call Center Studio markası ile global pazarlarda sürdürdüğü etkinliğini artırmayı planlıyor.



BULUT TABANLI ÇAĞRI MERKEZİ

Yeni yatırımla ilgili bilgi veren AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, "Türkiye'nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olarak, kurulduğumuz günden itibaren bu topraklardan çıkarak yurt dışına teknoloji ihraç eden, yeni nesil çözümler geliştiren bir şirket olmayı hedefledik. Bu yaklaşımla global arenadaki gücümüzü her geçen yıl artırarak, 27 ülkede hizmet vermeye başladık. Şimdi yeni yatırım turumuzda aldığımız üç milyon dolarlık yatırımla birlikte başta Kuzey Amerika olmak üzere halihazırda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz global pazarlarda etkinliğimizi artırmayı ve yeni coğrafyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye'den dünyaya açılan bir teknoloji unicorn'u olma vizyonumuzun da bir parçası. Bu hedefe doğru ilerlerken bugünlere gelmemizi sağlayan, başarımızın ardındaki müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.