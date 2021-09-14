Turkcell’den % 75 yerli veri merkezi

8’inci veri merkezini Kapaklı’da açan Turkcell, yüzde 75 yerlilik oranına ulaştı. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, veri gizliliğinin önemine işaret ederken, Turkcell Genel Müdürü Erkan ise “Veri milli mesele” dedi

Veri merkezi yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, son teknolojiye sahip Avrupa Veri Merkezi'ni Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hizmete açtı. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonuyla yeni nesil veri merkezlerine bu güne kadar 2.5 milyar TL'den fazla yatırım yapan şirketin hizmete açtığı merkez, yüzde 75'lik yerlilik oranıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Turkcell, 37 bin 277 metrekarelik alana kurulan ve 7 bin 238 metrekarelik beyaz alana sahip bu yatırımıyla toplamda 8 veri merkezini ülkemize kazandırmış oldu. Veri merkezinin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve kurum üyeleri katıldı.



VERİNİN TAŞIDIĞI ÖNEMİN FARKINDAYIZ

Törende yaptığı konuşmada veri gizliliğinin önemine işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu konunun artık uluslararası zeminde büyük önem taşıdığını söyledi. Tüm kurum ve kuruluşlarla verinin taşıdığı önemin farkında olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır" dedi.



BİZİM İÇİN MİLLİ MESELE

Veri güvenliğini "siber vatan" olarak tanımladıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak veri konusunu milli mesele olarak görüyoruz" dedi. Erkan şunları kaydetti: "Milli servetimiz veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de verimize sahip çıkarak ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz."



40 BİN NOKTA 6 BİN SENSÖRLE İZLENİYOR

İstanbul Havalimanı'na 85 kilometre uzaklıktaki Avrupa Veri Merkezi, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olma özelliği taşıyor. Depremin hemen sonrasında hizmet vermeye devam etme özelliğine sahip merkezde, kapı ve duvarlar yangına 120 dakika boyunca dayanıyor. 6 bin sensörle 40 bin nokta sürekli izleniyor. Turkcell Avrupa Veri Merkezi, sahip olduğu Tier III sertifikası sayesinde kurumlara sunucu barındırma, bulut bilişim, erişim, yedekleme, siber güvenlik, felaket kurtarma, yönetilen hizmetler ve cihaz temini hizmetlerini de sağlıyor. Merkez, aynı zamanda yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen "Leed Gold" sertifikasına da sahip. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en teknolojik veri merkezi konumunda olan Avrupa Veri Merkezi, aynı zamanda yerlilik oranı en yüksek veri merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Turkcell, yeni veri merkezinde yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları ile hizmet veriyor.



TÜRKİYE KİLİT BİR ÖNEME SAHİP

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da internet trafiğinin geçiş noktası haline gelen Türkiye'nin, verinin taşınması ve saklanması konusunda kilit bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bülent Aksu, "Amacımız, ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek. Bu hedefin yeni bir adımı olarak bugün açılışını yaptığımız Turkcell Avrupa Veri Merkezi'ni kamu kurumlarının, özel sektörün ve bölge ülkelerinin hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.