Silikon Vadisi’nin kapısını Türk Telekom açıyor

Türk Telekom, Silikon Vadisi’nin kalbinde küresel dev şirketlerle girişimleri bir araya getiren Plug and Play’la işbirliği yaptı. Böylece ABD pazarına girmek isteyen girişimlere Silikon Vadisi’nin kapısı açılacak

Küresel sahneye çıkmak isteyen girişimler artık yalnız değil. Silikon Vadisi'nin en iyi hızlandırma programları arasında yer alan Plug and Play, Türk Telekom ile yaptığı işbirliği kapsamında Türkiye'den girişimleri Silikon Vadisi'ne taşıyor. Plug and Play Silikon Vadisi'nde dikey endüstrideki dev şirketleriyle teknoloji girişimlerini en başarılı şekilde eşleştiren hızlandırma programı olarak tanınıyor. Plug and Play CEO'su Sait Amidi ile bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, iki kurum arasındaki işbirliğinin yerli girişimler için önemine değinirken, bu işbirliğinden büyük ses getirecek başarılar çıkacağına inandıklarını iletti.



YENİ UNICORN'LAR ÇIKMALI

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Dünyanın en büyük şirketleri, geçmişte Plug and Play'in küçük odalarda yalnızca fikirlerini konuşuyorlardı. Diliyorum ki ülkemizdeki girişimlerin de yakın gelecekte dünyanın her yerinde konuşulmasını sağlayalım. Plug and Play'in yatırım potföylerindeki girişimlerden 8'i 2020 yılında olmak üzere toplam 21'i unicorn. Bir gün Türk unicornları da konuşabilmek için bugün buradayız. İçinde bulunduğumuz bu tarihi bina Google, PayPal gibi, bugün dünya devi olan şirketlerin büyümelerine şahit oldu. Türkiye'nin dijital dönüşüm öncüsü olarak, girişim dünyasında, böylesine büyük bir platform ile iş birliğimizden büyük ses getirecek başarılar çıkacağına inanıyoruz" dedi. Mercedes'ten Ford'a, her endüstriden 50 kadar ortakla çalıştıklarını belirten Plug and Play kurucusu ve CEO'su Said Amidi, "2006 yılında kurduğumuz bu şirket ile startuplara finansal destek sağlıyoruz. Plug and Play kurulmadan önce Google adlı bir startup'a destek olduk. 3 kişi olarak geldikleri binadan 50 kişi iken ayrıldılar. Şu an 1000 şirkete hızlandırma desteği sağlıyoruz. İstanbul ofisimizi ocak ayınca açtık. Hedefimiz oradaki inovasyonun bir parçası olarak, İstanbul'daki girişimcileri dünyanın diğer noktalarındaki destekçilerimiz ile bir araya getirmek" dedi.



YATIRIMLAR 100 MİLYON TL'YI AŞTI

TÜRK Telekom, 2013 yılında başlattığı Türkiye'nin ilk girişim hızlandırma programı PİLOT ve 2018 yılında kurduğu sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile girişimlere destek olarak girişimcilik ekosistemini büyütmeyi sürdürüyor. PİLOT mezunu girişimler, 2020 yılında yaklaşık 60 milyon TL ciro elde ettiler. Yeni dönem PİLOT girişimleri ve TT Ventures yatırımları da eklendiğinde 2021 yılı için bu rakam daha şimdiden 100 milyon TL'yi aşmış bulunuyor. 'Bizim için teknoloji insana, iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli' diyerek sözlerine devam eden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bu doğrultuda, TT Ventures ile, Türkiye'nin ilk çevrim içi sağlık hizmeti platformlarından DoctorTurkey'e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft'a yatırım yaparak son dönemde önemi çok daha iyi anlaşılan sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağladıklarını belirtti.



TÜRK TELEKOM, GİRİŞİM PORTFÖYÜNÜ İKİYE KATLADI

TÜRK Telekom, TT Ventures yatırım portföyünün küresel çapta ölçeklendirilerek Türkiye'den önemli girişimlerin dünyaya açılmasını sağlayacak. Bu amaç ile yakın zamanda 4 yapay zekâ girişimine yatırım yaptıklarını belirten Önal, ürün ve servislerini özellikle yurtdışı pazarlarda sunmak üzere stratejilerini oluşturan Syntonym, Optiyol, Quant Wi-fi ve ticaret sicil neznindeki tescil işlemleri devam eden B2Metric şirketlerine yatırım yaparak girişim portföyünü ikiye katladıklarını söyledi.



İNOVASYON ODAKLI

SİLİKON Vadisi'nde yer alan Plug and Play Teknoloji Merkezi, esasen inovasyon için bir ortak çalışma merkezi yaratıyor. Yeni başlayan girişimlere Vadi içinde ağ kurma, işbirliği yapmaları için hızlandırma olanağı sunuyor. 50 endüstri temalı hızlandırıcı programla girişimcilere ev sahipliği yapıyorlar ve yılda 260'tan fazla yeni girişime yatırım yapıyorlar.