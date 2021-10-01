Telekom işi santrallerden veri merkezlerine taşınıyor

Yeni nesil telekom operatörleri yıllarca fiber kablolar ve mobil istasyonlar üzerinden oluşan trafiği veri merkezleri üzerinden yönetiyor. Telekom şirketlerinin hayalini süsleyen senaryoda Türk Telekom grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’nın da payı var

Küresel telekom pazarında roller değişiyor. Yeni nesil telekom şirketlerinin hayali artık altyapı yatırımı yaparken tedarikçi markayı bağımsız almak, hizmeti satarken de verimli ve katma değerli satmak. İşte yatırım yaparken marka bağımsız karar vermeyi ve veri merkezi üzerinden katma değerli hizmet satmayı sağlayan teknolojiyi Türk Telekom grup şirketi Argela'nın Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia geliştiriyor. Sonuçta yeni nesil telekom operatörlerinin işi santrallerden veri merkezlerine taşınıyor. Bu dönüşümü yaparken de daha çok para harcamak istemiyorlar. Hizmeti ise verimli ve katma değerli satmak istiyorlar. İşte bu noktada Netsia'nın çözümü önem kazanıyor.



BAĞIMLI OLMADAN YATIRIM

Telekom operatörlerinin gelecek yıllarda en büyük maliyeti 5G altyapısı, fiber optik kablolar oluşturacak. Bu yatırımı yaparken hiçbir markaya bağımlı olmamak yeni nesil telekom operatörüne avantaj sağlıyor. RIC adı verilen işletim sistemi tüm 5G altyapısının dilimlenip müşteri önceliklerine pazarlanmasını sağlıyor. Üstelik bir diğer önemli maliyet kalemini oluşturan fiber altyapıda tedarikçi markaya bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Böyle olunca telekom operatörleri tüketilen veriye uzaktan bakmak yerine gelir elde etmeye başlıyor. Üstelik hizmet kalitesi ve katma değerli servisler artıyor.

Netsia gibi şirketlerin ortaya çıkmasında yapılan uzun vadeli yatırım kadar Bülent Kaytaz ve ekibinin müthiş vizyoner bakış açısının da önemi var.

Bülent Kaytaz'ın küresel telekom pazarındaki yazılım dönüşümünü uzun yıllar önce fark ederek insan kaynağı ve teknoloji yatırımını bu alana yönlendirmesinin bu yatırımda önemli rolü var. Milyarlarca dolarlık telekom pazarındaki dönüşümde pasif kalan telekom operatörlerinin silinecekleri kesin. İşini santralden veri merkezlerine taşımakta zorlanan telekom operatörleri muhtemeldir ki, tarih sahnesinden siliniyor. Bülent Kaytaz'ın kurduğu Argela aynı zamanda yerli 5G altyapısı için kurulan Ulak'ın da ortakları arasında yer alıyor. Türkiye'den bir şirketin 5G altyapısı üzerinde söz sahibi olmasını sağlayacak patent ve işbirliği yeteneklerine sahip olmasını sağlıyor.



HIZLI, VERİMLİ VE BAĞIMSIZ

Netsia'nın 2 farklı çözümüyle yeni nesil telekom operatörlerinin altyapı yatırımı yaparken bağımsız tedarik seçimi, hizmet sunarken verimli ve hızlı olmasını sağlıyor. Bu durum operatörlerin kârlılığını doğrudan etkiliyor. Nokia, Ericsson gibi Kuzey Avrupalı teknoloji tedarikçilerinden Huawei ve ZTE gibi tedarikçilerin tekeline düşme tehlikesi yaşayan telekom operatörleri fiber altyapıda müşteriye kadar uzanan tercihler de bağımlılıktan kurtuluyor.