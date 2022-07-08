Yatırımlar dünyada durdu Türkiye’de rekor kırdı

CB Insights verilerine göre, teknoloji girişimlerinde küresel yatırım anlaşmaları ikinci çeyrekte yüzde 23 düştü. Aynı dönemde Türkiye’de ise tarihi rekorlar kırıldı. Uzmanlar, yatırımlarda durgunluk döneminin başladığına dikkat çekiyor

Küresel yatırım iştahını kesen gelişmeler yüzünden 2022'nin ikinci çeyreğinde küçülme hızlandı. Girişim ekosistemi araştırmalarıyla tanınan CB Insights'ın yeni verilerine göre, girişim sermayesi destekli girişimler, son üç ayda çok daha az fon topladı. Bloomberg'de yer alan habere göre 2022'nin ilk çeyreği ile ikinci çeyreği arasında dünya genelindeki anlaşma faaliyetinin yüzde 23 düştü. Yılın ilk çeyreğinde anlaşma sayıları yalnızca yüzde 1.4 düşmüştü. Oysa Türkiye'de ilk çeyrekte Startups.Watch verilerine göre yatırım miktarı konusunda tarihi rekorlar kırıldı. İlk çeyrekte 1.3 milyar dolarlık yatırım anlaşması açıklanırken, İkinci çeyrek verilerinin de 19 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.







YATIRIM MİKTARI DA AZALDI

Yatırımcılar 2022 yılında çekingen davranıyor. Sadece daha az çek yazmıyor, aynı zamanda daha küçük çekler de yazıyor. Girişimlere giden toplam fon miktarı, ilk çeyreğe göre yüzde 27 düştü. Bu rakamların ikinci çeyrek resmi olarak bir hafta içinde bitmeden önce değişmesi muhtemel, ancak düşüş yüzde 19 CB Insights'ın sadece bir ay önce öngördüğünden daha şiddetli görünüyor. D Serisi turlarda veya ötesinde fonlama yüzde 43 düştü. Her aşamada yeni başlayanlar için başlangıç finansman anlaşmalarının sayısı düşüyor. Getir gibi ileri turlarda olan girişimlerin yaşadığı sıkıntıların nasıl gerçekleştiği bu düşüşten de anlaşılıyor. Getir'in sıkıntı yaşamadan turu tamamlamış olması önemli bir avantaj oldu.







UZUN SÜRELİ DURGUNLUK BEKLENİYOR

Mayısta, Sequoia Capital ve Lightspeed Venture Partners gibi girişim şirketleri, portföy şirketlerini para akışıyla ilgili uyardı. Buna göre son 10 yıldır artan hacimlerde para akışı vardı. Ancak, bunda önemli ölçüde düşüş bekleniyor. Sequoia'nın yatırımcıları, uzun süredir devam eden bir durgunluğun olduğunu savundu. Genelde yapılan yorumlar parlak ve güneşli günlerin bittiğine işaret ediyor. Teknoloji yatırım ortamı son aylarda kökten değişti. Covid- 19 pandemisinin başlangıcındaki kısa bir belirsizlik döneminden sonra, başlangıç yatırım faaliyetleri yükselişe geçti. Bu çılgınlık, 2021'de yeni kurulan şirketlere eşi görülmemiş seviyelerde para akışına yol açtı. 2022'nin başlarında, o kadar çok şirket 1 milyar dolar veya daha fazla değerlemeyle yükseldi ki günde yaklaşık iki kez yeni bir "tek boynuzlu at" şirketi basıldı. Bununla birlikte, son üç ayda, anlaşma sayısı ve toplanan fonlar, 2020'nin sonundan bu yana en düşük seviyelerine geldi.

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SOSYAL AĞLARDA YAPILAN PAYLAŞIM NFT OLUYOR

Sosyal medya platformu Yaay bir ilke imza atarak, kullanıcılarına 'NFT' (Nitelikli Fikri Tapu) üretme imkânı tanıyan bir yenilik sunuyor. Uygulamaya eklenen 'NFT Studio' özelliği ile kullanıcıların paylaşımları platform üzerinden doğrudan NFT'ye dönüştürülebilecek. Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.







YAAY'DA NFT OLUŞTURMA

Yaay, 'NFT Studio' özelliği ile dünyada kullanıcılarının 'NFT' üretebildiği ilk sosyal medya platformu oldu. Yaay'da kullanıcılar, paylaşımlarını platform üzerinden doğrudan NFT'ye dönüştürebilecek. Bu sayede ürettikleri içerikleri tüm dünyadaki pazar yerlerinden bu dijital varlıkların satışını yapabilecekler. Bu özellikle, kullanıcıların oluşturduğu NFT'ler silinemezken, tüm veriler satın alacak kişiler tarafından Yaay üzerinden her zaman görüntülenebilecek. Ayrıca Yaay'da oluşturulan NFT'ler sadece bir görsel olarak değil, tüm post bilgileri ve detaylı meta verileriyle benzersiz bir dijital simge olarak varlığını sürdürebilecek.



YENİ GELİR ALANI OLACAK

Özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin ilgisini çekecek bu yetkinlik, diğer mecralarda olmayan bir fırsat alanı yaratacak. İçerik üreticileri, 'Yaay NFT Studio' ile sadece marka iş birlikleri ve reklam gelirleri değil, ürettikleri içeriklerin doğrudan yaratacağı değer ile de gelir elde edebilecekler. Gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi seçenekleriyle birçok farklı özelliği aynı çatı altında buluşturan Yaay kullanıcıları, NFT oluşturma özelliği ile kendi paylaşımlarını değiştirilmesi mümkün olmayan alınıp satılabilen dijital varlıklar haline getirebilecek. Link, anket ve alıntılama olan içerikler dışında kullanıcılar tüm paylaşımlarını NFT'ye dönüştürerek, NFT ve blokzincir teknolojisini Yaay'da deneyimleyecek.

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TÜBİTAK'TAN 450 BİN TL HİBE DESTEĞİ!

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation yeşil dönüşüm fikirlerine 450 bin TL hibe desteği verecek. BİGG Cube Incubation Programı kapsamında yeşil dönüşüm projelerine başvuru çağrısı yapıldı

Teknopark İstanbul, çevre projeleri için TÜBİTAK'ın verdiği 450 bin TL'ye kadar olan hibe desteği almak isteyen üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenci ve mezun girişimcileri, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Cube Incubation'a başvurmaya davet etti. Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimci adayları, Cube Incubation'un BİGG Cube Incubation Programı'ndan tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrencileri ya da mezunları programa başvuru yapabiliyor.







YEŞİL BÜYÜME PROGRAMI

Cube Incubation'un faaliyete geçtiği günden bu yana girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettiğini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Girişimcilere sağladığı altyapı ve sunduğu destekler kapsamında Türkiye'nin en nitelikli kuluçka merkezlerinden biri olan Cube Incubation BİGG Yeşil Büyüme programı ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini bekliyor. BİGG Yeşil Büyüme programı kapsamında girişimciler, ücretsiz şirket kurulum desteği, birebir danışmanlıklar ve mentorluk, psikolojik destek, ücretsiz modern açık ve kapalı ofisler, seminer ve etkinlik alanları, kütüphane, ıslak/ kuru laboratuvarlar, temiz odalar, montaj atölyesi ve sunucu odasından yararlanabilecekleri gibi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (connectto) aracılığıyla da patent desteği alabilecekler" dedi.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'nın uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü projede, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği de yer alıyor. Projede mentorluk, iş birliği ağlarından faydalandırma, iş planı hazırlama gibi destekler verilmesi hedefleniyor. Yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülebilecek iş fikirleri, 'İklim Değişikliği', 'Çevre ve Biyoçeşitlilik', 'Temiz ve Döngüsel Ekonomi', 'Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı', 'Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım' ile 'Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım' konularını içeriyor. Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi iş fikirlerine 450.000 TL'ye kadar proje desteği sağlayan ve 29 Temmuz 2022 Cuma gününe kadar ön başvurularının alınacağı programa https://biggcube.com/ bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve https://www.tubitak.gov.tr/tr/ duyuru/2022-2-bigg-yesil-buyume-cagrisi-acildi adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor.

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AYRICALIKLI MÜŞTERİ YARIŞI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'deki e-ticaret girişimlerinde premium servis sunan müşteri hizmetlerinde rekabet kızışıyor. Yarışa en son Hepsiburada katıldı. Şirket, premium üyelik modelini hayata geçirdi

Her geçen yıl büyüyen e-ticaret sektöründe rekabet artıyor. Artan e-ticaret rekabeti her markanın farklı etkinlikler düzenlemesini sağlıyor. Hepsiburada, müşterilerine birçok avantajdan yararlanma fırsatı sunduğu 'Hepsiburada Premium' üyelik modelini hayata geçirdi. Son olarak Premium hizmet konusunda ciddi yatırımlar yapan Hepsiburada Premium aboneliği, ücretsiz kargo, blu TV üyeliği ve kripto para hediyesine dayanıyor. Hepsiburada Premium üyeleri aylık 9.90 TL karşılığında, ücretsiz kargo ve hediye BluTV üyeliği ve alışverişte yüzde 3 Hepsipapel kazancı gibi birçok avantajdan yararlanacak.







MÜŞTERİ SADAKATİ

Yeni servis Türkiye'de e-ticaret alanında geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyor. Hepsiburada Premium'a adım atanlar için geçerli öne çıkan hizmetlerden biri yüzde 3 Hepsipapel Kazancı. Bu ayrıcalık sayesinde belirli limitler dahilinde tüm Hepsiburada alışverişlerinin yanı sıra, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde de harcanılan miktarın yüzde 3'ü HepsiPay Cüzdanım uygulaması üzerinden Hepsiburada Premium üyelerine iade edilecek. Böylece biriktirilen tüm Hepsipapel miktarı cüzdan uygulamasında biriktiriliyor.



ÜCRETSİZ MONTAJ

Hepsiburada Premium üyeleri, 25 TL üzeri siparişlerinde 'Ücretsiz Kargo' imkânının yanı sıra, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacak. Böylece ortalama 500 TL olan mobilya montajı ve ortalama 275 TL olan lastik montajı hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.



BLUTV HEDİYE

Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34.90 TL olan BluTV'ye hediye olarak abone olabilecek. Çağrı merkezine de öncelikli ulaşılabilecek. Hepsiburada Premium üyelerine ayrıca farklı sektörlerdeki birçok markadan avantajlı teklifler de sunulacak ve çok avantajlı koşullarla ürün ya da hizmetler alınabilen Hepsiburada Premium dünyasına birçok yeni ayrıcalık ekleneceği ifade ediliyor.