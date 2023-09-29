Öğrenciler fırsatı kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar desteği kampanyasının detaylarını açıkladı. Gençler 40’tan fazla modelden birini seçebilecek. Piyasada 9 bin-9 bin 500 TL bandında iyi özellikli birçok telefon var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 7 milyon öğrenciyi ilgilendiren bilgisayar ve cep telefonu desteği gençler için önemli bir fırsat sağlıyor. Öğrencilerin, vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası kapsamında 40'tan fazla modelden birini seçebilecekleri belirtiliyor. Kampanya ile birlikte 5 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanması planlanıyor.



VERGİ İSTİSNASI NE KADAR?

Gençler kaç liralık telefon veya bilgisayar alacaklarına kendileri karar verecek. Ancak, cep telefonunun piyasa fiyatı 9.500 TL'yi aşamayacak. Bu fiyata bir telefon almak isteyen öğrenci için 1.583 TL KDV ve 2.639 TL ÖTV olmak üzere toplam 4.222 TL vergi istisnası sağlanacak. Öğrenci, piyasa fiyatı 7.668 TL olan bilgisayar aldığında bilgisayar için de 1.278 TL KDV istisnasından yararlanacak. Böylece, piyasa fiyatı 9.500 TL olan telefon ve 7.668 TL olan bilgisayar alan genç toplam 5.500 TL teknoloji desteğinden yararlanacak. Cebinden çıkacak para da 17.168 TL yerine 11.668 TL olacak.









CEP VE BİLGİSAYARDA VERGİ NASIL?

Cep telefonunda ithalat bedeli veya fabrika satış fiyatının üzerine yüzde 12 TRT bandrolü ve yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı ekleniyor. Bu şekilde artırılmış tutar ÖTV matrahını oluşturuyor. Diğer adıyla ÖTV'siz tutar belirlenmiş oluyor. ÖTV'siz tutarı 1.500 TL'ye kadar olan telefonlara yüzde 25, 1.500-3.000 TL arasındaki telefonlara yüzde 40, 3.000 TL'nin üzerindeki telefonlara yüzde 50 oranında ÖTV uygulanıyor. ÖTV dahil tutara ise yüzde 20 oranında KDV ekleniyor. Bilgisayardan ise yüzde 20 oranında KDV alınıyor.









ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında örgün eğitimdeki öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklamıştı. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği verileceğini belirten Erdoğan, "Cep telefonunda piyasa fiyatının yüzde 44.4, bilgisayarlar için yüzde 16.7 tutarında destek sağlayacağız" demişti. Vergisiz telefon desteğinden, Türkiye'deki tüm üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Açıköğretim, uzaktan eğitim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler de bu destekten yararlanacak.









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