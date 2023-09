Tarlanın bereketinde teknolojinin etkisi var

Tarımın bel kemiği çiftçilerin teknoloji girişimleriyle işbirliği yapmasının önemi her geçen gün artıyor. Ürün kalitesinin artmasını sağlayan işbirlikleri tarım teknolojisi girişimleri için yeni fırsatlar doğuruyor

Günümüzde Türkiye'de ve dünyada çiftçiler hiç olmadığı kadar çok teknolojiyi kullanarak üretim planlaması yapıyor. Tohumdan hasata, sulamadan verimliliğe kadar her değeri anlık olarak takip etmeleri mümkün. İşte tüm bu işlemleri birleştiren süper tarım uygulamaları çiftçinin hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin dijital tarım platformu Tarfin, geçtiğimiz yıl çiftçilere tarımsal girdi maliyetlerini, yetiştirdikleri ürünün piyasa değerini analiz ederek bu sayede önemli bir ilke imza atmıştı. Geçen sezon bu paketi tercih eden çiftçiler, temmuz ve ağustos aylarında yaptıkları ödemelerle yüzde 20'nin üzerinde tasarruf elde etti. Tarfin, sadece çiftçilere kazanç sağlamakla kalmayıp, Gelir Korumalı Paket kapsamında yapılandırılmış Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı da gerçekleştiriyor. İhracın ikinci ve son itfa ödemesinin de geçtiğimiz hafta tamamlandığı açıklandı. Yeni tarım sezonuna 1.200'den fazla satış noktası ve 500 bini aşkın Tarfin Mobil kullanıcısıyla başlangıç yapan Tarfin, çiftçilere sunduğu Gelir Korumalı Paket'i genişletmeyi ve daha fazla çiftçiye sürdürülebilirlik sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda, şirket paketin piyasa penetrasyonunu artırmayı planlıyor. Tarfin, yatırımcılar ve tarımsal üretim arasında bir köprü olmaya devam ederek, bu paketin daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen VDMK ihracı kapsamında son ödeme 15 Eylül tarihinde, 84 gün vadede yıllık yüzde 84.66 getiri oranıyla tamamlandı. Bu adımla Tarfin, tarıma ve Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara yüksek getirili bir araç sundu.









ÖNGÖRÜLEBİLİR ÜRETİM

Tarfin Gelir Korumalı Paket VDMK ihracı, emtia üzerinden yatırım yapılmasının önünü açıyor. Bu ürün yatırımcılar için yatırım değeri yüksek bir ürün olmakla birlikte, buğdayı bir girdi olarak kullanan un, yem, makarna ve bisküvi fabrikaları için üretimlerini fiyat dalgalanmaları riskinden koruyan bir yatırım aracı olarak da öne çıkıyor. Böylece tüm üreticilere yönelik üretim öngörülebilirliği sağlanıyor. Ek olarak bu ürün sadece üreticilere değil tarım odaklı yatırım yapmak isteyen finansal yatırımcılara, buğday fiyatlarının performansına dayalı bir getiri sağlama potansiyeli sunuyor. Hizmet ettiği sektör itibarıyla sosyal etkisinin de yüksek olduğu Gelir Korumalı Paket'in VDMK ihracı, hububat fiyatlarına endeksli yapılandırılmış menkul kıymet özelliği ile öne çıkıyor.





TÜRK TELEKOM'UN GÖZÜ FİNANS VE E-TİCARET GİRİŞİMLERİNDE

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın girişim hızlandırma programı Pilot'un 11'inci dönem mezunları arasında finans teknolojisi ve e-ticaret girişimlerinin yer alması dikkat çekti

TÜRK Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11. dönem girişimleri belli oldu. Yeni döneme seçilen 7 girişimin her biri program sonunda TT Ventures'tan 50 bin dolar yatırım alma imkânına sahip olurken, Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı bulacak. Girişimleri ayrıca, Amerika'da girişimcilik ekosistemine yönelik global vizyona hâkim olacakları ve işlerini geliştirecekleri iki haftalık bir program bekliyor. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Yeni döneme seçilen 7 ekip, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından destek alacak. Girişimlerimizin, dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılı sonuçlar bizim için gurur verici. Türk Telekom'un yüksek teknoloji birikimi ve deneyimini TT Ventures ve PİLOT ile girişimlerimize aktararak ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz" dedi.









FİNANS TEKNOLOJİSİ

Girişimler, finans teknolojisinden üretim ve pazarlama teknolojilerine kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonrası; egaranti, Finceptor, FINSO, F-Ray/JetScoring, Link Robotics, Medialyzer ve Sensemore programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi. Finans teknolojisi, web3, yapay zekâ, üretim ve pazarlama teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimler program boyunca, Türk Telekom'un sunduğu özel imkânlardan yararlanırken, alanında uzman profesyonellerden, başarılı girişimci ve yatırımcılardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda girişimlerini geliştirme fırsatı yakalayacak.



PİLOT'UN 11. DÖNEMİNE 7 GİRİŞİM SEÇİLDİ

egaranti: Garanti belgelerini dijitalleştiren ve tüketicilerin garanti süreçlerini tek panelden kontrol edebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan bir web uygulaması.

API tabanlı egaranti platformunda firmalar e-ticaret altyapılarına, pazaryerlerine ve fiziksel satış kanallarındaki CRM sistemlerine saniyeler içerisinde entegre ederek, garanti süreçlerinin tek bir noktada yönetimini sağlıyor.

Finceptor: Web3 projelerinin token halka arzı (ICO) öncesi likidite finansmanı, ICO ve ICO sonrası aşamalarda fonlanılmasını sağlayan bir yatırım platformu. Bireysel yatırımcılar 1 dolardan başlayan ve sermaye korumalı yatırım modelleri ile Web3 proje token'larına ICO öncesi, ICO ve sonrası olmak üzere 3 aşamada yatırım yapabiliyor.

FINSO: Tüketicinin krediyle alışveriş yapmasını sağlayan bir finans uygulaması.

Bankalar ve BNPL kredi veren kurumlarla entegrasyon yaparak müşterilerinin mobilyadan okul ücretlerine, sağlıktan spora kadar her sektörde yaptığı alışverişi, tek tuşla istediği finans kuruluşundan karşılayarak tamamlamasını sağlıyor.

F-Ray/JetScoring: Bankaların, finansal kuruluşların ve tedarikçilerin müşteri risklerini ölçebilmeleri için otomatik finansal risk değerlendirme raporları üretmelerini sağlayan bir analiz ve raporlama platformu.

Kurumlar vmali tablo verilerini Türkçe, İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde anında okuma ve analiz etme yeteneğine sahip oluyor.

Link Robotics: Kamera, ataletsel ölçüm ünitesi, GNSS gibi farklı sensör verilerini, geliştirdiği sensör füzyonu motorunda işleyerek geleceğin mobilitesi için hassas, güvenilir ve kesintisiz konum bilgisi sağlayan navigasyon sistemleri geliştiriyor.

Medialyzer: Reklam verenlerin medyadan daha iyi geri dönüşler almasını sağlayan bir SaaS girişimi. İkinci ekranlardan elde edilen online veriler sayesinde TV ve radyo reklamlarının performansının ölçümü ve iyileştirilmesini sağlıyor.

Sensemore: Makine verilerinin toplanmasından bu verilerin yapay zekâ destekli araçlar ile arıza kök nedenini tespit eden arıza raporu oluşturmaya kadar sunduğu uçtan uca çözüm ile bakım süreçlerini dijitalleştiriyor.