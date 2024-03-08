Yeni nesil teknolojilerle 15 Turcon adayı sahnede

Finans teknolojilerinden eğitime, sağlıktan e-ticarete Türkiye’nin Turcon adayı 15 girişim açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, “Küresel Rekabetçilik Programı ile Turcorn adaylarına 50 milyon lira finansman desteği sunacağız” dedi

Türkiye'de ve dünyada pandemiden sonra dijital dünyanın yıldızları geri dönülmez şekilde değişti. Türkiye 2020 yılında ilk milyar dolarlık girişimleriyle tanıştı. Türkiye'nin en değerli şirketlerinin sıralamasını bile değiştirdi. Türkiye yapay zekâ ve bulut teknolojileri, veri ekonomisiyle değişen ekonomik şartlara göre küresel rekabet planını geliştiriyor. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Turcon Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel Rekabetçilik Programı ile Turcorn adaylarına 50 milyon lira finansman desteği sunacağız" dedi. Turcon adayı 15 girişim açıklandı.









GARAJ MODELİ

Bakan Kacır, girişimcilik ekosisteminin teknoloji tabanlı girişimlerine çağrıda bulunarak, "Sizlere katkı sunmayı, imkânlarımızı sizler için, sizin başarınız için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Teknoloji girişimciliğinin ekonomide yazılacak yeni başarı hikâyesinin ana aktörü olduğunu belirten Bakan Kacır, şunları söyledi: "Teknoparklarımızın sayısını 2'den 101'e, teknoparklarımızda Ar-Ge ve inovasyon yapan girişimlerin sayısını 56'dan 10 binin üzerine çıkardık. TÜBİTAK Bigg programıyla 2 bin 293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca genci teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandık. Adeta girişim fabrikasına dönüşen TEKNOFEST'lerden artık her yıl binlerce teknoloji girişimi doğuyor. Türkiye'ye özgü 'garaj modeli' budur. Başka ülkelerin girişim ekosistemlerinin dinamikleriyle kıyaslandığında daha fazla fırsat eşitliği sunan, daha demokratik bir modeli Türk girişimcilik ekosisteminde hep birlikte inşa ediyoruz."







100 BİN GİRİŞİM

Daha fazla teknoloji girişimi çıkarmak, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere, projelerini girişimlere dönüştürmesini sağlamanın öncelikli amaçlarımızdan biri olduğunu kaydeden Bakan Kacır sözlerini şöyle tamamladı: "Ulusal Girişimcilik Stratejimizde 2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk. Her yıl binlerce yeni teknoloji girişiminin Türkiye'den doğmasını sağlayacak ve 100 bin teknogirişim ile dev bir girişimcilik ekosistemi inşa edeceğiz. Bu hedefin bir tamamlayıcı unsuru da Türkiye'den milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri çıkarmaktır. Girişimcilik literatüründe 'unicorn' olarak adlandırılan milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri, bir girişim ekosisteminin rekabet gücünün göstergesi olarak da kabul ediliyor. Bugüne dek aldıkları yatırımlarda elde ettikleri değerleme milyar doları aşan 7 Turcon oldu. Oyun, yazılım, e-ticaret ve fintek girişimleri. 7 Turcon'un 6'sının bugünlere gelmesinde Bakanlık destek ve uygulamalarımızın katkısının bulunuyor olması, doğru yolda olduğumuzun göstergesi."



İŞTE TURCORN ADAYI 15 GİRİŞİM

TURCORN 100 Programı'na seçilen ilk 15 teknoloji girişimi belirlendi. Yapay zekâdan dijital hizmete, siber güvenlikten sağlığa, yeşil dönüşümden finansa kadar farklı sektörlerde 15 Turcorn şöyle oluştu: Mobil oyun geliştiren ACE Games, kronik hastalık yönetimine odaklanan Albert Sağlık Hizmetleri, mobil uygulama analiz araçları sunan Apps Medya Teknolojileri (Appsamurai), bulut bilişim hizmetleri sağlayan ICT Buluş Bilişim (Bulutistan), finansal hizmetler platformu olan Colendi Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri, dijital müşteri deneyimini geliştiren Enqura Bilgi Teknolojileri, gıda israfını azaltmaya yönelik çözümler sunan Fazla Gıda, girişim stüdyosu Macellan Bilişim Danışmanlık, video ve fotoğraf teknolojileri üzerine çalışan AVCR Bilgi Teknolojileri (Pixery), siber güvenlik çözümleri geliştiren Picus Bilim Güvenlik (Picus), kanser tedavisi için çalışan RS Araştırma Geliştirme (RS Research), dijital kimlik doğrulama çözümleri sunan TechSign Bilgi Teknolojileri, perakendede görüntü işleme teknolojileri geliştiren Vispera Bilgi Teknolojileri, eğitimde sanal gerçeklik çözümleri sunan VRlab Academy, dijital reklam yönetimi sağlayan Wask Bilgi Teknolojileri yer alıyor.