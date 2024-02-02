Açık kaynak kodlu yazılımlar dışa bağımlılığı azaltacak

Türkiye Yazılım Meclisi tarafından hazırlanan Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Sektör Çalıştayı raporu yayımlandı. Kamuda açık kaynak kodlu yazılımın dışa bağımlılığı azaltıp, istihdamı artıracağı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Temmuz 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların (AKKY) kullanımını yaygınlaştıracak "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi" sonrası, geçiş süreci kurumlar arası koordinasyonu yürüten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi nezdinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi'nin girişimleri sonucunda, 3 Ekim 2023 tarihinde TOBB'da düzenlenen sektör çalıştayı sonuç raporu tamamlanarak yayımlandı. Genelge ile kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaştırarak bilişim harcamalarından önemli oranlarda tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi ile ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Ayrıca özellikle lisans maliyetleri nispeten yüksek ve açık kaynak kodlu yazılım muadilleri ilgili alanda yaygın şekilde kullanılan ticari lisanslı yazılımların açık kaynak kodlu yazılımlar ile değiştirilmesine öncelik verilmesi planlanıyor. Bu durumun özellikle dışa bağımlılığı azaltması bekleniyor.









İSTİHDAMA KATKI

TOBB Türkiye Yazılım Meclisince düzenlenen çalıştay ve sonrasında yürütülecek faaliyetler ile yerli yazılım endüstrisi olarak, öncelikle yazılımda dışa bağımlılığı azaltmak, kamu kurumları ile işbirliği alanlarını belirlemek, birlikte çalışabilirliği sağlamak, açık kaynak kodlu yazılım ekosistemini yeniden yapılandırarak kamunun geçiş sürecinde çözümler geliştirerek destek olmak, gelişip büyütülmesi, yazılımcı işgücü için yeni istihdam olanakları ve sektörün ihracatına da önemli oranda katkılar sağlaması hedefleniyor. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Sektör Çalıştay programında kamu kurum temsilcileri de mevcut duruma ilişkin deneyimleri, yaşadıkları sorunları ve sektörden beklentilerini aktardı.









GİRİŞİMCİLER DESTEKLENMELİ

Fırsatlar ve Sürdürülebilirlik, Ekosistem, Geçiş süreci, Olgunluk ve Yeterlilik olmak üzere 4 ana konu temelinde ele alınan çalıştay raporunda kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı konusundaki mevcut durumu, geçiş süreci, AKKY kullanımının yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi, potansiyelinin artırılması, sektörün mevcut durumu, yol haritası, fırsatlar, tehditler yanında kamudan beklentiler dahil birçok konuda değerlendirmeler ile kapsamlı görüş ve öneriler yer alıyor. Kullanımının yaygınlaşmasıyla daha düşük edinme maliyeti, daha fazla esneklik, daha fazla güvenilirlik getiriyor.



YERLİ YAZILIM YATIRIMLARINI KORUMALIYIZ

TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut Açık Kaynak Kodlu Yazılım raporu hakkında şu yorumu yaptı: "Açık kaynak koda geçiş ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan, yerli yazılım sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan diğer yazılım firmalarına karşı yürütülen, onları dışlayan bir hedef değildir. Ülkemiz menfaatlerini önde tutan dışa bağımlılığımızı azaltma hedefine yönelik yürütülen bir süreçtir. Yerli yazılımlarımızın mevcut durumu ve yatırımlarını da korumalıyız. Yerli yazılım sektörümüzün yatırımlarının korunması konusununda kamu kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız."