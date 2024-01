10 doları yatırmadı milyonlarca liradan oldu

Türkiye’nin en büyük ilan sitesi sahibinden.com’da alan adı adresi yüzünden dün kriz yaşandı. Neredeyse 1 gün boyunca siteye erişilemedi. Ücretli ilan veren galericiler ve emlakçıların ‘mağdur olduk’ diye tepki gösterdiği site, akşam saatlerinde ancak açıldı

İkinci el otomobil, motosiklet, arsa, ev, tarla satışları için en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan sahibinden. com dün kapısına adeta kilit vurdu. Sabah saatlerinde siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden. com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısı ile karşılaştı. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı aldı. Şirketin alan adı adresi yüzünden büyük bir kriz yaşadığı belirtiliyor. Neredeyse 1 gün boyunca siteye erişilemeyince oluşan zarar milyonlarca doları buldu. Siteye ücretli ilan veren galericiler ve emlakçılar tepki gösterdi. Sahibinden.com akşam saatlerinde açılabildi.







ÜCRETLİ İLAN VERENLER MAĞDUR

İddialara göre, Sahibinden com sitesi domain süresini uzatmayı unuttuğu için ödemesi gecikince boşa düştü. Alan adı sunucuları yenileme geciktiği için 1 gün süreyle daha önce bellekten erişilen sayfalara erişim izni vermedi. Sorunun 24 saat sonra ortadan kalkması bekleniyor. Ancak ortalama 10 dolara yenilenen alan adı yenilemede yaşanan sorunun maliyetinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Erişim sorununun basit bir alan adı yenilememekten kaynaklandığı görülse de şirket bu iddiaları Instagram adresi üzerinden yaptığı açıklamalarla reddetti. Sahibinden.com'a erişim sağlanamadığı için Türkiye'deki emlak ve otomobil piyasası durdu. Siteye ilan verdikten sonra ilanın üstte görünmesi ve öne çıkması için ücret ödeyen galericiler ve emlakçılar ise sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.







Kullanıcılar, X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında şirketten açıklama talep ederken, yaşadıkları maddi kayıplara ve işlerindeki aksamalara dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, ödedikleri ilan ücretlerinin kesinti süresince iade edilmesini veya telafi edilmesini istiyor. Sahibinden. com kabul etmese de alan adının kayıt bilgilerine bakıldığında, en son 2 Ocak tarihinde işlem yapıldığını ve alan adı süresinin 30 Aralık 2025 tarihine uzatıldığı görülüyor. sahibinden.com alan adının kayıt şirketi de Network Solutions LLC olarak görülüyor. Domain'i sorguladığınızda domain statüsü "clientHold" şeklinde görünüyor. ClientHold statüsü, bir alan adının kaydının geçici olarak askıya alınması demek… Bu durum, genellikle alan adı sahibinin kaydı güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle oluşabiliyor. Alan adı kaydı "ClientHold" durumuna alındığında, alan adı hizmetleri etkileniyor ve web sitesi, e-posta hesapları kullanılamaz hale geliyor. Bu statünün en yaygın sebepleri arasında ödeme ve yasal sorunlar gibi maddeler yer alıyor.



TEKNİK SORUN DEYİP GEÇİŞTİRDİ

Sahibinden.com'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi. Yapılan açıklamada başka biri tarafından alan adının alındığı veya yenilemede sorun olduğu konusunda iddialar da reddedildi.