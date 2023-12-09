Yeni yatırım fonları 2024 için harekete geçti

70 milyon euroyu bulması beklenen Türkiye’nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu 212, 10 milyon euro büyüklüğünde WePlay Ventures ve Hefef Portföy oyun girişimlerine yatırım için kolları sıvadı

Türkiye girişim ekosistemi yeni fonlarla güçlenmeye devam ediyor. Dünyadaki enflasyonist ortama rağmen girişim sermayesi yatırım fonları başta Türkiye olmak üzere bölgede yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu 212, 70 milyon euroya ulaşması hedeflenen üçüncü fonunu kurdu. Türkiye pazarına odaklı üçüncü fonunu kuran ilk VC 212, yeni fonla birlikte Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapmaya devam edecek. Ayrıca gelişmiş pazarlardaki ülkelerde şirketini kurmuş ancak kendi ülkesiyle bağları olan girişimlere de desteğini sürdürecek.



2 FONU BAŞARIYLA KAPADI

212 Kurucu Ortağı Numan Numan, ilk iki fonda küresel listelemede fon çarpanları açısından ilk yüzde 10'luk dilime girdiklerini ve üçüncü fonda da benzer başarıya erişmek istediklerini ifade eden Numan, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için dragon diye ifade ettiğimiz, yani exit anındaki getirinin fon toplam değeri ve yatırımcılara geri dönüşü en önemli kriterlerden biri. Bu fonda çok daha geniş bir coğrafyaya odaklanıyoruz ve her zamankinden daha güçlü, daha fazla fırsat görüyoruz. Özellikle diaspora dediğimiz, gelişmiş pazarlardaki ülkelerde şirketini kurmuş ve kendi ülkesiyle de bağlarını sürdüren girişimcilere daha çok ağırlık vereceğiz. Öte yandan geçtiğimiz yıl erken aşama girişimlere yatırım yapmak üzere hayata geçirdiğimiz girişim sermayesi yatırım fonu Simya VC de yeni fonumuza destek olarak girişimcilere daha fazla erişim imkânı sağlayacak. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Akkök Holding ile birlikte hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk dikey derin teknoloji fonu 212 NexT ile de yatırımlarımıza devam edeceğiz."









WEPLAY VENTURES'A ORTAK OLACAK

Öte yandan Hedef Portföy ve WePlay Ventures iş birliğiyle kurulan WePlay GSYF, SPK'dan onay alarak yatırımcılara sunuldu. WePlay GSYF, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da 8 ülkeden 38 farklı oyun girişimini portföyünde bulunduran ve bölgenin en aktif oyun yatırım şirketi pozisyonundaki WePlay Ventures'a ortak olacak. 2020'de faaliyetlerine başlayan WePlay Ventures, başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Orta Asya'da bulunan 8 ülkedeki ofisleriyle bölgenin en aktif oyun yatırım şirketlerinden biri konumunda. Geçtiğimiz yıl Udo Games'e yatırım yaptıktan 11 ay sonra çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken şirket mobil, bilgisayar, konsol ve Web3 alanlarındaki erken aşama oyun şirketlerine yatırımlar gerçekleştiriyor. WePlay'in portföyünde 8 ülkeden 38 oyun girişimi bulunuyor. WePlay Ventures, bu yıl hayata geçirdiği WePlay HUB isimli hızlandırma programı ile yatırım alanına yeni bir soluk getirerek hem erken aşama oyun girişimleri için teknik ve yönetim alanlarında çok ciddi destek vermeye hem de portföyünü çok daha hızlı genişletmeye başladı.



BAŞARI HİKÂYELERİNE YATIRIM YAPIYOR

212 olarak kuruldukları günden bu yana bugüne kadar toplam 29 şirkete yatırım yaptıklarını söyleyen Numan, "Böylece yönettiğimiz varlık 100 milyon euroyu aştı. Türkiye'nin ilk ve en büyük Fintek exit'i Iyzico ve yazılım alanında ilk unicorn'u Insider'ın ilk kurumsal yatırımcısı olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. 12 yıllık deneyimleriyle yatırımcılara uygun dinamik fonlar sunduklarını da vurgulayan 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise şunları şöyledi: "Geleneksel fon yönetimi modelinin yanı sıra risk alarak yüksek getiri amaçlayan yatırımcılarımıza yeni yatırım fırsatları da sunuyoruz. Başarılı portföy şirketlerine daha fazla destek sağlamak için özel amaçlı şirketler (SPV) kuruyor ve yatırımcıların devam yatırımı yapmalarına olanak sağlıyoruz.Piyasa koşullarına cevap vermede gösterdiğimiz esneklik sayesinde yatırımcılarımız, başarılı şirketlerin büyüme potansiyellerinden daha yüksek pay sahibi olma şansı buluyor. Sadece girişimlere değil, yatırımcılarımıza da fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz."