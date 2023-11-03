Küresel startup yatırımları 87 milyar doları buldu

Startup yatırımları yavaşlama eğiliminde. Bu alana akan fonlar 2023’ün ikinci çeyreğinde 87 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde rakam 76 milyar dolarken, geçen yıl aynı dönemde 120 milyar dolar olmuştu

Girişim ekosistemi yatırımları bir önceki çeyreğe göre artış gösterirken, önceki yıla göre yüzde 25'lik küçülme yaşadı. KPMG Türkiye ve 212 işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporuna göre 2023 yılı ikinci çeyrek sonuçları yatırımcının büyük adımlar atmaktan çekindiğini gösteriyor.

Rapora göre, küresel startup yatırımları, 2023'ün ikinci çeyreğinde 87 milyar dolara yükseldi. 2023'ün birinci çeyreğinde 76 milyar dolar, 2022'nin ikinci çeyreğinde bu rakam 120 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bununla birlikte küresel girişim sermayesi piyasası, enflasyonist ortamın devam etmesi ve bir önceki çeyrekte olduğu gibi faiz oranlarındaki artış potansiyeli nedeniyle belirsizliğini korudu.

Rapor, Türkiye'de yatırım anlaşması sayısında artış yaşandığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak girişim sermayesi yatırımcıları, piyasada süregelen zorlukların da etkisiyle büyük işlemler yapmaktan kaçınmaya devam etti. Küresel startup faaliyetlerine paralel olarak Türkiye startup ekosisteminde de 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla hem işlem hacmi hem de işlem sayısında artış yaşandı. Türkiye'de 2023 yılının ikinci çeyreğinde toplam 77 işlem oldu ve bu işlemlerin toplam işlem hacmi 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023'ün ilk çeyreğinde 79 milyon dolar olan rakam, 2022'nin ikinci çeyreğinde 139 milyon dolar olmuştu.







YÜZDE 70'İ İLERİ AŞAMA

İleri aşama yatırımlar toplam işlem hacminin yüzde 70'ini, tohum aşaması yatırımlar ise yüzde 20'sini oluşturdu. İşlem adedi bakımından 62 işlemle tohum aşaması yatırımlar öne çıkarken bunu dokuz işlem ile satın alma işlemleri takip etti. İşlem adedi çeyreklik bazda sabit kalan satın alma işlemlerine ek olarak diğer tüm yatırım aşamalarındaki işlem adetlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla artış görüldü. Buna ek olarak, ilk 10 işlem toplam işlem hacminin ise yüzde 86'sını oluştururken ilk 10 işlemin beşi tohum aşaması yatırımlar olarak gerçekleşti.



ÇEVRE VE FİNTEK

Finans teknolojileri (fintek) dikeyi 9 işlem ile en fazla yatırım çeken dikey olurken bunu sırasıyla 7 işlem ile Oyun ve 6 işlem ile Pazaryeri dikeyleri takip etti. Toplam işlem hacmi açısından SaaS (hizmet olarak yazılım) 108.2 milyon dolarla en yüksek yatırımı alırken bunu 7.8 milyon dolarla sürdürülebilirlik ve 7.1 milyon dolarla fintek dikeyleri izledi. Yatırımcılar için cazibesini koruyan oyun, SaaS ve fintek dikeylerinin yanı sıra sürdürülebilirlik de bu çeyrekte popüler bir yatırım dikeyi oldu.



INSIDER YATIRIMI EN BÜYÜK İŞLEM

Yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin yüzde 75'ini oluşturarak en büyük paya sahip olurken, yerel yatırımcıların payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. İşlem sayısı bakımından ise yerli yatırımcılar 67 işlem ile yabancı yatırımcıları geride bıraktı. Türkiye merkezli yazılım şirketi Insider'ın, Katar Yatırım Otoritesi ve Esas Holding'in Girişim Sermayesi önderliğinde almış olduğu 105 milyon dolarlık ileri aşama yatırım, 2023 yılının ikinci çeyreğinin en büyük işlemi oldu. Ancak işlemin hisse ya da borca dönüşeceğinin belli olmadığını söyleyelim.

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İNOVASYON HAFTASI İSTANBUL'DA BAŞLIYOR



Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week, bu sene 10'uncu yılını kutluyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week, bu yıl 23-25 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ve dünyanın gelecek planının konuşulacağı kapsamlı bir program hazırladıklarını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Küresel ekonomi, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde. İhracat ailesi olarak bu süreci yakından takip ediyor, olası risk ve fırsat analizlerini yapıyoruz. Artık rekabet sadece fiyat odaklı değil. Bu süreçte inovatif reflekslere sahip olanlar rekabette bir adım öne geçecek. Şirketler geleceği kazanmak istiyorsa inovasyon yapmak zorunda. Startup'lar Türkiye'de inovasyon ve yeni kavramlara öncülük ediyor. Bu konuda sürekli büyüyen ve sağlam temelli bir ekosisteme sahibiz. Küresel dengesizlikler nedeniyle yatırımlarda düşüş görülse de ilk 9 ayda en çok yatırım alan dördüncü ülkeyiz. Girişimlerin büyümesi ve globalde başarı olması için ekosistemi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.







10 TEMEL KONUYU BELİRLEDİK

Yenilikçi yaklaşımların ekonomiye katkısına değinen Gültepe sözlerine şöyle devam etti: ''Gelecek yüzyılda inovasyona en çok ihtiyaç duyulacak 10 temel konuyu tanımladık. Türkiye Innovation Week'te yenilenebilir enerji kaynaklarından gıda ve tarım teknolojilerine, sağlıkta çığır açan çalışmalardan yeni nesil eğitim teknolojilerine, yapay zeka ve otomasyondan finansal teknolojilere kadar birçok konuyu geniş bir perspektifle inceleyeceğiz."



DÖNÜŞÜMÜN KALBİNDEYİZ

TİM Başkanı Gültepe, "Küresel ekonomi büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümde de inovatif davrananlar bir adım öne çıkacak. Ülkemizin ve yakın coğrafyamızın en büyük inovasyon buluşması Türkiye İnovasyon Haftası; bu seneden itibaren yolculuğuna yeni ismi ve yeni logosuyla devam edecek. 23-25 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğimiz Türkiye Innovation Week'le; geleceği kurgulamaya devam edeceğiz" dedi.

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AKILLI ŞEHİR PLATFORMUNA YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ



Akıllı Tşehir teknolojileri ile her alanda tasarruf mümkün. Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, konuyla ilgili açıklamasında "Türk Telekom olarak teknolojinin insanların ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hâllerine hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.







Bu yaklaşımla, Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirdiklerini belirten Eser, "Bu kapsamda o kentte yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ çözümleriyle, sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 kaynak tasarrufu sağlandı. 5G ve yapay zeka konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.