Türk girişimciler dünya sahnesinde

70 binden fazla ziyaretçinin katıldığı Web Summit’te Türkiye’den startuplar da boy gösterdi. Türkiye standına büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin girişim ekosistemi raporunu inceledi

WebSummit etkinliği 70 binden fazla teknoloji ve girişimcilikle ilgilenen insanı bir araya getirdi. Yapay zekâ, mobilite ve sürdürülebilirlik odaklı etkinliğe Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, DEİK ve Kalkınma Ajansları desteğiyle 40'a yakın girişimci ve şirket katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteği ile 4 girişimci, DEİK standında ise 7 girişimci ve şirket katıldı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajans (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle Türkiye'den 23 teknoloji girişimi Web Summit 2023 etkinliğine katıldı.









EKOSİSTEM RAPORU SUNULDU

WebSummit'te katılan ziyaretçilerin Türkiye'den katılan strartuplara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İletişim Daire Başkanı Gökhan Yücel sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye standına gelen ziyaretçiler her startuplara ilgi gösterdi. Ayrıca girişim ekosistemi raporumuzu indirerek Türkiye hakkında bilgi aldı. Eğitimli insan gücü, başarılı girişimcileri ile Türkiye yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uluslararası etkinliklere Türkiye girişim ekosisteminin katılması için destek olmaya devam edeceğiz." Web Summit, dijital dönüşüm sürecinde pek çok endüstri önemli değişimler yaşarken, dünyada büyük bir belirsizliğin olduğu böyle bir zamanda, politika geliştirenleri, kanaat önderlerini, devlet başkanlarını, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve CEO'larını bir araya getiriyor. Birbirinden farklı sahnelerde, mobilite, finans, enerji, sağlık, yapay zekâ, bulut teknolojisi gibi alanlarda kanaat önderlerini ve profesyonelleri bir araya getiriyor.









ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 43'Ü KADIN

Web Summit Lizbon etkinliği, her zamankinden daha fazla startup ve önceki yıllara göre daha büyük bir kadın katılımcı yüzdesi ile dikkat çekti. 153 ülkeden 70 binden fazla katılımcının yüzde 43'ünü kadınlar oluşturdu. Web Summit'in yeni CEO'su Katherine Maher, "Bu hafta Lizbon'u olağanüstü şeyler yapmak için sıçrama tahtası olarak kullanan on binlerce insanı bir araya getirdik" dedi. Etkinlik, yenilikçilerin "şirket kurmalarına, yatırımcı bulmalarına, projeleri açıklamalarına ve tartışmaya değer bir dünya vizyonunu geliştirmelerine" olanak tanıyor.









KÜRESEL ARENAYA HAZIRLANIYORUZ

WEB Summit'e katılan girişimciler arasında yer alan Octopus dijital tabela sistemleri üzerine çalışıyor. Ekranda görüntülenen içeriğin en doğru şekilde satışa dönmesini sağlıyor. Ekran yönetimini yapay zekâyla bütünleştirip kişiye özel fırsatlar yaratmayı amaçlayan şirket, Kiğılı mağazalarında video analiz hizmetini ve bu hizmetin bir parçası olan Koşullu İçerik özelliğini uygulamaya aldı. Ekranları iletişim kanallarına dönüştürerek şube bazında farklı iletişim stratejileri geliştirmesine katkı sağladıklarını söyleyen Octopus kurucusu ve yöneticisi Emre Yıldız şöyle konuştu: "Bu yıl 5 farklı etkinliğe katılıyoruz. Her etkinlikte farklı şirketlere ve yatırımcılara kendimizi anlatma şansı bulduk. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı desteği ile katıldığımız etkinliklerde bizim için küresel pazara çıkmamıza önemli destek oluyor."



TÜRKIYE'YE YATIRIMA DAVET ETTI

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul startup ekosisteminin kaydettiği büyümeden örnek vererek Web Summit'te konuşma yaptı. Yatırımcıları ve girişimcileri Türkiye'ye davet eden Erdem Erkul, Web Summit'te katılmalarının 3 önemli hedefi olduğunu belirterek şu bilgiyi verdi: "Bizim iş konseyi olarak hedefimiz 70 bin kişinin katıldığı etkinlikte Türkiye'den daha fazla markanın küresel yolculuğa katılması ve daha çok teknoloji şirketimizin yatırım alması. Dünyadan yatıErdem rımcıları ve girişimcileri de Türkiye'ye davet ediyoruz."



ORTAK YATIRIMLAR GÜNDEMDE

TÜM paydaşlarla küresel etkinliklerde deneyim kazanmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birim Müdürü Ahmet Cüneyt Selçuk, "Küresel fonların yerel güçlü ortaklar bulmasının daha etkin olacağını biliyoruz. Küresel girişim sermayesi fonlarının Türkiye'deki fonlarla tanışarak ortak yatırım yapabileceklerini düşünüyoruz. Bu yüzden sadece girişimcilerin değil, yatırımcıların da buluşması için WebSummit iyi bir fırsat yaratıyor. 2020 yılından bu yana Türkiye'den çıkan Unicorn girişimlerin artması ve yatırımların milyar dolarlarla ölçülmesi Türkiye'ye ilginin artmasını sağladı. Şimdi bu ilginin devam etmesi için küresel etkinliklerde daha aktif olmaya çalışıyoruz" dedi.