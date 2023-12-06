TikTok’u yasaklayan ülkeler artıyor

Gençleri ve çocukları yanlış yönlendiren, müstehcen içerikleriyle tartışma konusu olan TikTok, bütün dünya ülkelerinin radarında... Birçok ülke platformu yasaklıyor. Türkiye’de de TikTok ülke temsilcisi TBMM’ye ifade verecek

Dünyada birçok devlet Çin'e istihbarat bilgileri sağladığı, toplumun ahlaki yapısını ve çocukların dengesini bozduğu gerekçesiyle TikTok uygulamasını yasaklıyor. Hatırlarsınız, ilk tepki Hindistan ve Tayvan'dan gelmişti. Hindistan konunun ülkenin güvenlik sorunu olduğunu ifade ederek 2020 yılında TikTok dahil toplam 59 uygulamaya yasak getirmişti. Çin ile artan gerilim nedeniyle uygulamayı bu ülkeler yasaklarken, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler de uygunsuz içerikleri neden göstermişti. Ardından Yeni Zelanda, Avrupa ülkeleri, Kanada gelmişti. Hatta İngiltere de...



TÜRKİYE'DE TEPKİ TOPLADI

TikTok son dönemde Türkiye'de de çokça tartışılıyor. "Laz kızı" lakaplı G.D'nin, TikTok isimli sosyal medya platformunda müstehcen yayın yaparak para toplaması herkesin tepkisini çekmişti. Şimdi 7 Aralık'ta toplanacak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, tartışmalara neden olan uygulamalarla ilgili TikTok temsilcileri dinlenecek. TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, komisyonda açıklamalarda bulunacak. TikTok ile ilgili durumun özellikle toplumun genel ahlak değerlerine ilişkin oluşturduğu tehditle ilgili yapıcı tedbirler alması konusunda görüştüklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan genelde aktif destek aldıklarını söyledi. Sayan, "Kaynağı Türkiye'de olmayan tüm platformlarla ilgili veri güvenliği sorunu var. Biz tüm kamu çalışanlarına yerli milli platformları kullanmaları için tavsiyede bulunduk. Bu vesileyle de tekrar hatırlatmak isterim. Sosyal medya uygulamaları konum bilgisi dahil önemli kişisel verileri elinde bulundurduğunu unutmayalım" diye konuştu.









KÜRESEL YASAKLAR ARTIYOR

Batı'daki yasa yapıcılar ve düzenleyiciler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplama operasyonları için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar. Kasım ayından bu yana, iki düzineden fazla eyalet TikTok'u devlet tarafından verilen cihazlarda yasakladı ve Austin'deki Texas Üniversitesi, Auburn Üniversitesi ve Boise Eyalet Üniversitesi gibi birçok kolej onu kampüs Wi-Fi ağlarından engelledi. Ancak öğrenciler genellikle uygulamayı kullanmak için hücresel veriye geçiyor. ABD'de yaklaşmakta olan yasak ve yakın zamanda TikTok CEO'su Shou Zi Chew ile yapılan kongre duruşması birçok manşete taşındı. Bunun ötesinde, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da birçok ülke, büyük ölçüde Çin hükümetiyle bağları olan ana şirket ByteDance ile bağlantılı gizlilik ve siber güvenlik kaygıları nedeniyle uygulamaya belirli düzeyde kısıtlamalar uyguladı. Avrupa Komisyonu ve NATO da dahil olmak üzere uluslararası hükümet organları, dünya çapındaki ülkelerdeki federal hükümetler gibi personelin kurumsal telefonlarında TikTok kullanmasını yasakladı.







TİKTOK'UN YASAKLANMASINI TALEP EDEN ÜLKELER

Afganistan: Bloomberg'e göre Taliban, platformun içeriğinin "İslami yasalara uygun olmadığını" söyleyerek Nisan 2022'de TikTok'u Afganistan'da yasakladı.

Avustralya: Avustralya, İçişleri Bakanlığı tarafından dile getirilen güvenlik endişelerini gerekçe göstererek uygulamayı 4 Nisan'da federal hükümete ait tüm cihazlarda yasaklama kararı aldı.

Belçika: Belçika, TikTok'un hükümet yetkililerinin iş telefonlarından kullanılmasını yasakladı.

Kanada:Diğer ülkelere benzer şekilde Kanada da bu yılın şubat ayında TikTok'u devletin tüm mobil cihazlarından yasakladı. Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, kısmi yasağın uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" sunmasından kaynaklandığını söyledi.

Danimarka: Danimarka Savunma Bakanlığı mart ayında çalışanların iş cihazlarına TikTok indirmesini yasakladı. Yine ülkenin Siber Güvenlik Merkezi tarafından değerlendirilen güvenlik hususlarıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmaları söylendi.

Hindistan: Hindistan, 2020 yılında TikTok'a ve diğer 58 Çin uygulamasına ülke çapında yasak uygulayarak TikTok'a karşı harekete geçti. Hükümet yasağı Hindistan ve Çin askeri güçleri arasındaki ölümcül sınır çatışmasının ardından uygulamaya koydu. Hindistan, uygulamaya genel yasak uygulayan en büyük ülke oldu.

Nepal: Kasım 2023'te Nepal, TikTok'u "toplumsal uyumu" bozduğu gerekçesiyle yasakladı. BBC, uygulamanın kötü amaçlı içerik yaydığını söyleyen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rekha Sharma'ya göre yasağın derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Hollanda: Doğrudan bir yasak olmasa da Hollandalı yetkililere TikTok'u kullanmamaları söylendi. Yapılan açıklamada, tavsiyenin diğer bazı hükümet hizmet organlarıyla aynı doğrultuda olduğunu ancak Hollanda'da daha az izlendiğini söyledi.

Yeni Zelanda: Yeni Zelanda parlamentosu, TikTok'un tüm personel cihazlarında yasaklandığını duyurdu. Hükümetin Parlamento Hizmeti Genel Müdürü Rafael Gonzalez-Montero, "Bu karar, kendi uzmanlarımızın analizlerine dayanarak verilmiştir" dedi.

Norveç: Parlamento martta TikTok'u hükümet cihazlarında yasakladı, ancak memurların uygulamayı kişisel cihazlarında mesleki gerekçelerle kullanmalarına izin verdi. Ülkenin adalet bakanı Emilie Enger Mehl "Norveç istihbarat servisleri, Norveç'in güvenlik çıkarları açısından ana risk faktörleri olarak Rusya ve Çin'i öne çıkarıyor" açıklaması yaptı.