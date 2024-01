Togg’dan her ziyaretçiye bir ağaç

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te, Togg’un T10F modeli ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerine karbon kredisi veren Togg, her ziyaretçisi adına Türkiye’de birer ağaç dikecek

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te (Consumer Electronic Show) başladı. Togg'un yeni sedan modelini tanıttığı fuarda Türk şirketleri ve start-up'ları dünya sahnesine çıktı. Togg'un Las Vegas'ta tanıttığı T10F modeli tasarımıyla katılımcıların ilgi odağı oldu. Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden birisi olacak olan T10F, gelecek yılın mart veya nisan ayında önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da satışa sunulacak. Otomotiv sektöründe iddialı ve fütüristik tasarımlardan kabul edilen fastback gövde tipi, sedan ve hatchback gövde tiplerinin DNA'sını taşıyor. Yeni otomobille sunulan 600 kilometreye varan menzil seçeneği, T10F'i Türkiye'de şu an itibarıyla en yüksek menzilli otomobillerden biri sınıfına soktu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ikinci akıllı cihazlarında fastback tercihlerinin nedenine değinerek, "Dünyada klasik alandaki sedanın pazar payları küçülüyor. Türkiye hâlâ en büyük pazarlardan biri. Elektrikli araçların da daha fazla stil ve dinamik çizgiler açısından liftback, fastback, coupe tarzına geçtiğini görüyoruz" diye konuştu. İhracatla ilgili çalışmalarını da anlatan Karakaş, "Bu yılın sonu için hedefimizde Almanya var. Yapımızı oluşturuyoruz" dedi.







KARBON NÖTR DENEYİMİ

Togg fuarda teknoloji ve doğayı birleştirdiği sembolik "ekosistem ağacı"nın altında ziyaretçilere karbon nötr bir deneyimi yaşatıyor. Standa gelenleri, Togg'un faaliyet alanlarını sembolize eden "ekosistem ağacı" ve "hayatın kaynağını" temsil eden merkezi bir havuzun çevresine kurulu Togg ekosistemi karşılıyor. Bu alanı ziyaret edenler bir QR kodu ile karşılaşıyor. Ziyaretçiler standı gezerken seyahat, lojistik ve üretimden kaynaklanan bir karbon ayak izi bırakıyorlar. Ziyaretçilere, her bir alanı gezerken bu miktara eşdeğer bir karbon kredisi veriliyor. Tüm alanları ziyaret edenler NFT ile ödüllendiriliyor ve karbon nötr hale geliyor. Togg her ziyaretçi için Türkiye'de birer ağaç da dikiyor.







50 TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ FUARDA

Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının işbirliği ile CES 2024 Türkiye Pavilyonu kuruldu. Türk startup'lar, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikleti, dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformu, görme engelli çocuklar için akıllı baston ve kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren girişimin de aralarında bulunduğu yenilikçi ürünlerini ilk kez tüm dünyaya tanıtıyor. CES'te bu yıl dünyanın dört bir yanından birçok endüstriyi temsil eden farklı teknoloji kategorisinden girişimler sergileniyor.







PİLOT MEZUNLARI DA DÜNYA SAHNESİNDE

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın bünyesinde yer alan PİLOT'un girişimleri de CES 2024'te yerini aldı. Fuarda, birçok girişim yerli teknolojilerini dünyanın birçok ülkesinden fuara gelen katılımcılara ve yatırımcılara tanıtma fırsatı buldu. Türkiye'yi geleceğe taşımak adına yaptıkları yatırımlarla girişimcilik ekosistemini büyütmeye devam ettiklerini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Girişim hızlandırma programımız PİLOT'un mezunları olan girişimlerimizin de yer aldığı fuara, Türk girişimcilerin ilgisi ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselişini de ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.