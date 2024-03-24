Tarımın geleceği kadınlar ve veri ekonomisi ile şekillenecek

Çiftçi kadınlar ürünlerini online alışveriş platformu Pazarama üzerinden komisyon bedeli olmadan ve belli bir tutara kadar kargo bedeli ödemeden satabilme imkânı elde ediyor

Ülkemizin kırsal kalkınmasını desteklemek ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla çiftçi kadınları destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam eden Türkiye İş Bankası, Tarım Bankacılığı çerçevesinde ekosistemin paydaşlarıyla bir araya geliyor. Tarım alanında kadının görünürlüğünün artması, kadınların bu alanda söz sahibi olmasının öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Türkiye İş Bankası, Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Zafer Arslan, sözlerine şöyle devam etti: "Tarımsal üretim yapan kadınlar ve kadın kooperatiflerini desteklemek üzere bu yıl mart ayı başında pazarama ile "Kadının Gücü Geleceğin Tarımı" kampanyasını başlattık. Proje ile çiftçi kadınlara ve kadın kooperatiflerine ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırma imkânı sağlıyor, üretici kadınlara pazaramada alan tahsis ederek komisyon bedeli ve belli bir tutara kadar kargo bedeli ödemeden satış imkânı sunuyoruz. Kampanyaya dâhil olan üretici kadınların pazara erişim, e-ticaret, satış-pazarlama, finansal, dijital, ekolojik ve zirai okuryazarlık gibi eğitimlerden de yararlanmaları mümkün olacak."







GELECEĞİN TARIMINA KATKI

"Kadının Gücü Geleceğin Tarımı" kampanyasının, kritik bir sektör olan tarımda aktif bir rol üstlenen, gıda güvenliğine, kırsal kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına önemli katkılar sağladığına vurgu yapan Zafer Arslan, şunları anlattı: "Üretici kadınlara yeni fırsat alanları sunacağına inandığımız kampanyanın ürün gamlarını genişletmek için tüm gücüyle çalışan, doğrudan tüketiciye ulaşmakta zorluk yaşayan, marka olma yolunda ilerleyen kadınlara önemli bir yol açacağını düşünüyoruz. Bankamızın kuruluşunun 100. yıldönümünü kutladığımız 2024 yılında da sorumlu bankacılık anlayışıyla üretimin ve kadınların yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenlediğimiz "Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları'' ile de çiftçi kadınların zirai, finansal, dijital ve ekolojik okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyoruz. 2024'te bu tür etkinliklerimizi daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Çiftçi kadınlara dair farkındalığı artırmak ve tarım sektöründeki görünürlüğünü sağlamak amacıyla Habitat TV tarafından hazırlanan 'Toprağına Renk Katanlar' belgesel serisine destek verdik. Bu belgesel ile tarımda ilham veren işlere imza atan 9 çiftçi kadının hikâyesini ekranlara taşıdık."

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü de özel etkinliklerle kutlamanın önem taşıdığına inandıklarını ifade eden Arslan sözlerine şöyle devam etti: "En son 15 Ekim'de tarımsal üretime katkıda bulunan girişimci ve çiftçi kadınları bir araya getirerek, yolculuklarına tanıklık etme imkânımız olmuştu. Önümüzdeki yıllarda da bu güne özel etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kadın odaklı çalışmalar; kadınların ekonomik hayata katılımı, kurumların iş hayatında cinsiyet eşitlikçi yaklaşımı toplumsal gelişme ve ilerleme bakımından büyük önem taşıyor. Tarım Bankacılığı alanında da, tüm paydaşlarla kurduğumuz işbirliklerine, kadının güçlenmesini ve kırsal kalkınmayı destekleyen projeler yürütmeye devam edeceğiz."







ÇALIŞAN KADINLARIN YÜZDE 20'Sİ TARIM SEKTÖRÜNDEN KAZANIYOR

Dünya genelinde, çalışan her 4 kadından 1'i tarım alanında çalışıyor. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde bu pay yüzde 40-50'lere çıkıyor. Avrupa Birliği ile OECD ülkelerinde ise bu oran sadece yüzde 3 civarında.

Ülkemizde çalışabilir nüfus olarak bakılan 15 yaş ve üzerindeki nüfusta her 3 kadından sadece 1'i çalışma hayatında yer alıyor. Türkiye genelinde 2023 yılında tarım sektöründe 4.5 milyondan fazla kişi çalışırken, bunun yaklaşık 2 milyonu kadınlardan oluşuyor.

TÜİK 2023 verilerine göre, çalışan kadınların yaklaşık yüzde 20'si tarımla geçimini sağlarken, erkeklerde bu oran yaklaşık yüzde 13 düzeyinde.

Tarım, yüzde 80'lik kayıt dışı istihdam oranıyla tüm sektörler arasında yarışı başta götürüyor. Kadın çalışanların kayıt dışılık oranı yüzde 90 seviyesine ulaşıyor.

Türkiye'de toplam istihdamın 3'te 1'ini, tarımsal istihdamın yüzde 41'ini kadınlar oluşturuyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kadın çiftçilerin sadece yüzde 13 civarında paya sahip olması, asıl emeği kadınlar verse de iş veya tarla kaydının erkeklerde olduğunu gösteriyor.