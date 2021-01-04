ALİ GÜLTİKEN

Antrenmanlarda hücum organizasyonu çalışırken bir savunma kurgusu oluşturup, tek kale oyun oynatırsınız... Savunmadaki oyunculara da kaptığınızı çok fazla topa dokunmadan ileriye vurun dersiniz ki atak çalışması yapan takım devamlılığını sağlayabilsin... Dün akşam Beşiktaş, Kayserispor'a karşı aynen bu tarifle oynadı. Maçın tamamında rakibini kendi yarı alanına değil ceza sahasının içerisine hapsedip o bölgede pozisyonlar bulmaya çalıştı. Oyunun genelinde rakibini bu bölgede tuttu. Kendisi de topun yaklaşık yüzde 80'ine sahip olarak etkili bir şekilde oynadı. Ama işi ceza sahasının içerisinde pozisyona çevirmekte istediği ölçüde karşılık bulamadı. Bunda Kayserispor'un ister tır, ister tren, ister otobüs deyin savunma bloğunu kalenin önüne çekmesinin büyük etkisi var. Oynamaktan ziyade durdurmayı denediler. Çok fazla oyuncuyla kalabalık bir şekilde bu bölgede kalarak gol yemeden maçı götürmeye çalıştılar ki bunda da başarılı oldular. Tabii ki Vincent Aboubakar gibi etkili bir merkez santrforunun olmamasının yanında Ghezzal gibi bir oyun aklının da yokluğunu Beşiktaş ciddi şekilde bu maçta hissetti.



ZORLANMASI NORMAL!

Orta alanda Mensah'la oynama düşüncesi de bu kadar kapalı defansta karşılığını bulmadı. Çünkü Mensah alan oyuncusu, topla dripling yapan bir oyuncu ama bu kadar sıkışık defanslarda zorlanması normal. Kaçırdığı erken penaltı doğal olarak Mensah'ı oyundan da kopardı. Fakat Beşiktaş'ın oynama inadından vazgeçmeyişi, kazanma inadı, oyunu kanatlardan zorlama isteği N'Koudou'nun ayağından kazandığı penaltı ile karşılığını buldu. Hasic'in bulduğu ikinci golle de maç boyunca ortaya koyduğu liderlik isteğine ulaştı.