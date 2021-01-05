ALİ GÜLTİKEN

Futbolda oyuncuları doğru yerde kullanmak en önemli şeylerden bir tanesidir. İyi oyuncu olmak ayrı bir şey, iyi oyuncunun kendini en iyi hissettiği pozisyonda oynaması farklı bir şey. Çünkü futbol performansa dayalı bir oyun. Performans dediğiniz şey de oyuncunun kendini rahat ve etkili hissettiği yerde oynaması ile ortaya çıkar. Erol hoca kararları ile dün akşam maça ciddi derecede etki etti. Thiam'ın santrforda oynatılması, Pelkas'a 10 numara pozisyonunda görev verilmesi ve iki kanat oyuncusu Valencia ve Sinan'ın kenarlarda oynatılması ile F.Bahçe forvet pozisyonunda çok ciddi işlerlik kazandı. Bu işleyiş de hem pozisyonları hem de ilk yarıda golleri getirdi. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı forvet hattını oturtamamasıydı. Burada birçok oyuncu ile alternatifli seçimler yaptı. Fakat birkaç maç dışında zorlandığını gördük. Sebebi, bahsettiğimiz doğru fonksiyondaki oyuncuların seçimiydi.



LEMOS'A GÜVEN YOK

Bir de santrforda Samatta, Cisse ve Ademi arasında gidip gelmesi oldu. Ama dün akşam gördük ki Thiam da bu rekabetin içerisinde 'Ben de varım' dedi. İşin savunma yönündeyse Gustavo'nun merkezde oynaması, kulübedeki Lemos'a hâlâ güven oluşmadığını gösteriyor. Sadık'ın son dakika Novak'ın yokluğunda solda şans bulması oyun içerisinde F.Bahçe savunmasına da ayrı bir güvenlik getirdi. Belki hücum anlamında çok fazla etkinliği olmadı ama F.Bahçe'nin rakibe çok pozisyon vermemesinde önemli bir katkısı oldu. F.Bahçe çok fazla oyuncuya sahip olmanın bazen avantajlarını bazen de seçimde zorlanarak dezavantaj yaşadığı süreci dün akşam Kasımpaşa galibiyeti ile başka bir evreye taşıdı. Hem takım içi oyuncu rekabetini hem de gelecek adına ümitlerini büyüttü.