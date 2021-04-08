ALİ GÜLTİKEN

Ghezzal'ın pozisyonuna dönmesi, Cenk'in oynaması ve Larin'in de sezon başında en verimli olduğu yere geçmesi, Beşiktaş'ta çarkları yeniden yerine oturttu. Bu sistem, Beşiktaş'ta hem oyuncuları hem de takımı verimli hale getiriyor. Özellikle forvet bölgesinin topla ilişkileri iyi olduğunda oyun da rahatlıyor, pozisyonlar da geliyor. İlk yarıda direkler müsaade etse Beşiktaş soyunma odasına 4 golle giderdi. Cenk'in golünün dışında direkten dönen toplar, kaleye atılan şutlar ve yoğun baskı Beşiktaş'ın gücünü tekrar yansıtması açısından önemliydi. Kolay değil... Ligin topa en çok sahip olabilen takımlarından biri olan Alanya'ya karşı bu kadar pozisyon bulup, oyunu elinde tutmak kalite göstergesidir.

Oyunun ikinci yarısında verilen bir-iki pozisyon var, Alanyaspor bunları değerlendirebilse belki maça denge getirebilirdi. Beşiktaş'ın bulduğu ikinci gol ve oyun gücü ne olursa olsun sonucun ev sahibi ekip lehine olacağının mesajını çok net verdi. Alanyaspor karşısındaki performans ve kazanılan 3 puan, Kasımpaşa yenilgisinin bir iş kazası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dün akşamın Beşiktaş adına en önemli sürprizlerinden biri Oğuzhan ile oynama tercihi olsa da işleyişte Oğuzhan beklentilere cevap verdi. Özellikle Ghezzal'ın kanat oyuncusu olmasına rağmen içeri kat ederek oyunu yönlendirmesi, hücum organizasyonlarını yönetmesi hem Oğuzhan'ı rahatlattı hem de Beşiktaş'ı... Tabii Ghezzal'ın güzel oyununu golle süslemesi de akşamın en güzel görüntülerinden biri oldu.

Ligin boyu kısaldıkça baskı doğal olarak artıyor ama Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu ve oturmuş bir sistemi var. Pozisyon oyuncuları, dün akşamki gibi kendi yerlerinde oynadığında Beşiktaş etkili bir takım haline geliyor ve kendi oyununu da rakibine kabul ettiriyor. Cebine koyduğu 3 puanla da yoluna devam ediyor.