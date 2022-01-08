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ALİ GÜLTİKEN
08 Ocak 2022, Cumartesi ALİ GÜLTİKEN

Orkestra şefi işbaşında

Özel oyuncun varsa sahada futbol başka bir hâl alıyor. Nwakaeme futbol adına dün akşam hem gözümüzü hem de ruhumuzu doyurdu. Kendisinin yanında Trabzonspor'u da oynattı. Sahada büyük bir orkestra şefi gördük. Elbette bu kadar özel bir oyuncunun farkını gösterebilmesi için kendi gibi yetenekli isimlere ihtiyacı var, onlar da yanındaydı. Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir; Nwakaeme ile beraber oyunu hep Trabzonspor'un elinde tuttu. 'Malatyaspor bu kadar etkili bir Trabzonspor karşısında ne yaptı' diye baktığımızda yalnızca işin savunma tarafında ayakta kalmaya çalıştı. 'Bunda başarılı oldular mı' diye sorduğumuzda evet en azından bu kadar etkili bir Trabzonspor'u tek golde tutmayı başardılar. Ama hücum yapmaya çalıştıklarında yarı sahayı tek tük geçebilen bir Malatyaspor gördük. Bunda da Malatya'nın etkisizliğinden ziyade Trabzonspor'un maç boyu devam eden baskısı etkili oldu. Rakip topu aldığında 'Bu yalnızca benim, kimseye vermem. Ben oynayacağım, ben gol atacağım ve ben kazanacağım' mesajını hem Yeni Malatyaspor'a hem de ligdeki bütün rakiplerine verdi. Zirvedeki yalnızlığının keyfini devam ettirdi.

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