ALİ GÜLTİKEN

Gaziantep deplasmanda çok başarılı olan bir takım değil. Fakat iyi savunma yapan bir takım. Özellikle oynadığı 5'li savunma ile ayakta kalmaya çalışıyor. Bunda da birçok maçta başarılı oldu. Yani bu oyun tercihini yaparken elbette kontrayı da bir kenarda tutuyor. Ama Figueiredo'nun olmadığı bir maçta bu şansı hemen hemen hiç yakalayamadı. Beşiktaş golü bulana kadar oyun temposunu elinde tuttu, oyunu yönlendirdi ama istediği pozisyon zenginliğine ulaşamadı. Ta ki Oğuzhan ve Larin oyuna girene kadar. Özellikle Oğuzhan'ın merkez hücumlardan yarattığı fark bir anda pozisyon zenginliği ile beraber golü de getirdi. Yine golcülüğü tartışılan Batshuayi attığı golle "Ben buradayım" diyerek bu tartışmalara noktayı da koydu. Golcülerin bu tür durağan dönemleri olabilir ama yetenek yetenektir. Kalite de farkı yaratır. Batshuayi de elit bir oyuncu olarak beklenen golünü attı.

Tabi gözlerimiz Emirhan'ı da dikkatle izledi. Burada şu tespiti yapalım: Emirhan oyuna girdiği ilk maçta kanat oyuncusu olarak görev yaptı. Rize karşılaşmasında da genelde kanatta, dönem dönem de içeride oynadı. Bu kadar kalabalık merkez savunma ile oynayan bir rakibe karşı o bölgede oynamak kolay değil. Ayrıyeten ben Emirhan'ın ofansif kanat oyuncusu olarak çok daha verimli ve etkili oynayacağını düşünüyorum. Elbette Önder hoca da önümüzdeki haftalarda bu tür tercihlerde bulunacaktır. Beşiktaş'ın bu kadrosu tekrar kazanma alışkanlığını çabuk yakalayabilecek bir grup. Bu maç ve sonrasındaki karşılaşmalarda oyuncuların güveni yükseldikçe bu kazanma tekrarlarını göreceğimizi düşünüyorum.