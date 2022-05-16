ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş İzmir'de tarihi bir iş yaptı... Hedef zayıflasa da büyük takım oyununun nasıl olması gerektiği ile ilgili çok olumlu mesajlar verdi. Beşiktaş'ın hangi şartlar altında olursa olsun kazanmak için nasıl bir mücadele vermesi gerektiğinin pozitif yansımasını izledik. İzmir gibi sıcak bir havada bu önemli bir iş. Eksik kalan bir takımın büyük bir cesaretle rakibinin üstüne gitmesi ve bunu skora çevirmesi Beşiktaş'ın kalitesini gösteriyor. Zaten sezon başından beri siyah-beyazlıların kalite sorunu hiç konuşulmadı. Bu her defasında kabul gören tartışmasız bir konuydu. Sorun kalitelerin yansıtılmasındaydı. Göztepe maçında bunun aşıldığını gördük. Beşiktaş hem skoru buldu hem de 9 kişiyle muazzam bir savunma örneği gösterdi. Alanı daraltıp kendi merkezinden hiç pozisyon vermediler. Rakibini yalnızca kanat ortalara zorladı, burada da savaşan oyuncuların farkı ortaya çıktı. Montero, Welinton, Serdar, oyuna sonradan dahil olan Necip büyük bir direniş gösterip hem skoru korudular hem de diğer oyuncuları yanlarına çektiler. Umut'undan sonradan oyuna giren Kenan, Atiba, Can'a kadar herkes atılan iki golü korumak adına cansiperane savaştı. Bu maçın en özel ismi, kaleci Emre oldu. Pırıl pırıl bir yetenek olarak yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş taraftarlarının kalbini ısıttı. 'Buradayım' ve 'Hazırım' mesajını çok net verdi.