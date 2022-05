ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, Kayserispor galibiyetinin moraliyle pazar günü Fenerbahçe maçına çıkacak. Neler söylersiniz?

Fenerbahçe maçları veya derbi maçları dediğimiz karşılaşmalar her zaman önemlidir. Takımlar hangi durumda olursa olsun bu maçları kazanmak ister. Hele kendi evinde oynuyorsa mutlak galip gelmek için elinden geleni yaparlar. Beşiktaş hâlâ Avrupa kupasına katılabilme umudunu taşıyor. Bu hedefe ulaşmanın yanında oyuncular derbi maçı kazanarak sezonu bitirmek ve iyi bir final yapmak isteyecektir. Takım da bu durumun mutlaka farkında. Bu maça ciddi şekilde motive olacaklardır.

Valerien İsmael nasıl bir 11 tercihinde bulunmalı, 3'lü savunma sistemine devam etmeli mi?

Valerien İsmael, 3'lü oyun sisteminden vazgeçmeyecektir. Burada takımın birlikte uygulayacağı sistem ön plana çıkacak. Bu sistemi oynarken takımın hücum ve savunma arasındaki mesafeyi kısa tutup beraber hareket etme mecburiyeti var. Çünkü bırakılacak alanlar bu sistemde rakibe avantaj sağlayabilir. Beşiktaş iki bölgede sıkıntı yaşıyor. 3'lü savunmayı öne çıkardığınızda geriye dönüşlerde savunmada bireysel hatalar görüyoruz. İkincisi öndeki forvet oyuncularının verimsizliği. Forvet hattını N'Koudou - Ghezaal - Batshuayi olarak düşünüyorum. Her şeyden önemlisi kim oynarsa oynasın bu tür maçlarda biliyoruz ki bireysel performanslar farkı yaratıyor.

İsmail Kartal ve Valerien İsmael'in taktik savaşında kimi önde görüyorsunuz?

İsmail Kartal daha uzun zamandır çalışıyor ve düşündüğü sistemi takımına uygulatabildi, istediği sonuçları da aldı. Şimdi bunun avantajlarını yaşıyor. Valerien İsmael'in kısa zaman içerisinde her şeyi mükemmel uygulamasını beklemek doğru değil. Çünkü hedefi kaybolan bir takımın oyuncularını motive etmek kolay olmuyor. Bunun yanında Fransız teknik adamın seçtiği oyun tercihinde de İsmail Kartal'a göre daha çok risk barındırdığını söyleyebiliriz.