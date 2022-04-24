ALİ GÜLTİKEN

Trabzonspor, Adana'da 'işlem tamam' dedi. 'Bu maçı kazanır, haftaya turumu atarım' mesajı, atılan gollerle çok net verildi. Sezon başından beri hiçbir tereddüte yer bırakmadan yoluna devam eden Trabzonspor'dan da bunları görmek son derece doğal. Ligin en çok kazanan, en çok pas yapan takımı olarak zaten bu mesajları bütün sezon verdi. Her şeyi en iyi yapıyorsan, doğal olarak sezon bitiminde de ligin en iyisi olarak şampiyon oluyorsun. Birkaç haftadır devam eden güven kaynaklı puan kaybı sürecine de koyduğu nokta artık bu işin bitiş habercisiydi.

Trabzonspor, bu sezon bir sürü güzel hikâye yazdı. Birçok kahramanı var. Tabii en başta sayın başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini kutlamak lazım. Göreve geldikleri günden itibaren hem takımı düzgün bir mali yapıya oturtmak açısından hem de oyuncu seçimi noktasında mükemmel işlere imza attılar. Seçilen oyuncular hem maliyet hem de fayda açısından büyük isabet sağladı. Cornelius, Siopis, Peres, Vitor Hugo, Djaniny, Denswil, Bakasetas, Hamsik gibi seçimlerin yanında Visca ve yerli oyuncu tercihleri çok başarılı oldu. Uğurcan, Dorukhan, Abdülkadir, Berat da bu yolda büyük katkı sağladı. Elbette ki bu inşaanın başında olan Abdullah hocaya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Uzun yıllardır Türkiye'de devam eden başarılı sürecini Trabzonspor'da artık şampiyonlukla taçlandırmak üzere. O da büyük takdiri hak ediyor. Trabzonspor uzun yıllar bekledi, acılar da çekti ama artık çok güzel günlerin eşiğinde. Bu takım hem bu sezon hem de önümüzdeki dönemler için çok güzel günler vadediyor.