ALİ GÜLTİKEN

Santrforlarla ilgili yorum yaparken her zaman dikkat etmek gerekir. Hele bu oyuncu geçmiş kariyeri bilinen marka bir oyuncuysa daha da temkinli olmak gerekir. Tıpkı Batshuayi gibi... "Çok gol kaçırıyor", "Bundan Beşiktaş'ın santrforu olmaz", "Bir an önce gönderilsin", "Hoca kadro dışı bıraktı" gibi birçok yorumdan sonra dün akşam yaptığı işler sonrasında yine omuzlarda... Tüm geçmiş yorumlar bir yana, galibiyet sevinci ile gelen coşku başka bir yana. Batshuayi önemli bir santrfor. Geçmişte yaptıkları da belli, buradaki beklentiler de. Bugüne kadar dönem dönem sıkıntılar yaşasa da temel problemler yalnızca ondan kaynaklanmadı. Beşiktaş'ın bu sezon baktığmızda ne kanatları gol attı, ne de orta sahası... Geçen sene ile arasındaki en büyük fark bu. Yalnızca santrfora bakarak yorum yapmak birçok kimseyi yanlışa düşürdü. Beşiktaş'ta kıpırdanmaya başlayan oyuncular var. Onların hareketlenmesiyle siyah-beyazlılar başka bir kimlik almaya başladı. Özellikle Ghezzal'ın biraz daha içeriye kat ederek oyunu yönetme durumu Beşiktaş'ı hareketlendirdi. Daha iyi bir Ghezzal görüyoruz. Josef de eski temposuna gelmeye başladı. Geçen senenin başka bir kahramanı Rosier de iki haftadır vites yükseltti. Bunlara Rıdvan, Can ve Vida'nın etkili performansları eklenince Beşiktaş hem savunmada hem hücumda daha iyi hale geldi.

Hangi sistem oynarsanız oynayın, uygulayıcılar oyunculardır. Onlar bu işi içselleştirirse Beşiktaş gibi üst seviye takımlarda işler daha kolay hale gelir. Ama işin ana noktası da hangi sistem oynarsanız oynayın, golcüleriniz pozisyona girdiklerinde gol yapıyorsa başka yoruma gerek yoktur