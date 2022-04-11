ALİ GÜLTİKEN

Heyecanı olan, mücadelesi olan ama fazla pozisyonu olmayan derbi Fenerbahçe'nin imzası ile bitti. Son haftalardaki başarılı çizgisini devam ettirme isteğini çok net gördük. Galatasaray'a oranla hem daha çok istedi hem de daha çok pozisyon buldu. İsmail hocanın kadro seçimi daha mücadeleci, daha dinamik ama daha çok topa sahip olabilen oyunculardan yana oldu. Özellikle kanatlarda Mert Hakan, Rossi, Ferdi ve Osayi tercihleri oyunun bütününde çok doğru işledi. Bu işleyişin orkestra şefi de İrfan Can oldu. Rahatlamış, kendine olan güveni artmış İrfan Can'ın katkısı Fenerbahçe'ye her gün artarak devam ediyor.

Tabii son haftalardaki istikrarın en önemli sebeplerinden bir tanesi orta alanın merkezinde oynayan Crespo ve Zajc ikilisinin üstün performansları. Dün yine iş başındaydılar. Hem rakibin orta alanını kapattılar hem de Zajc'ın ayağından skoru yakaladılar. Fenerbahçe son sekiz haftadaki muazzam geri dönüşü ile yeni bir heyecan dalgası yaşıyor. Ligde hedefi kalmamış bir takımdan bugün ikincilik noktasına gelmek önemli bir hikâyedir. İsmail hoca kadro istikrarı ile yarattığı oyun düzeniyle bu heyecanın en büyük mimarı oldu.

Galatasaray açısından yapılan işler beklenenin çok gerisinde. En başından beri bu orta saha üçlüsü ile oynama düşüncesi Galatasaray'a bu sezonu kaybettirdi. Mesafe kat etmeyen, adam eksiltmeyen, temposu olmayan, gol yapamayan orta alan oyuncuları ile değil bu sezon yıllarca oynasa Galatasaray bundan farklı neticeler alamaz... Fenerbahçe'nin kazanma coşkusu ve isteğinin karşısında gösterilen gayret cılız çırpınışlardan öte geçmedi.

Fenerbahçe ise çıkış sürecine bir derbi galibiyeti de ekleyerek hedefine tutunmanın keyfini yaşıyor.