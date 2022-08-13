ALİ GÜLTİKEN

Trabzonspor şu anda lige en avantajlı başlayan takım. Oturmuş kadro ve şampiyonluğun getirdiği güven ile beraber sezon başlangıcı da istedikleri gibi oldu. Tabii gözler sezonu bitiren şampiyonluk oyununu arasa da bu, sezon başlarında kolay değil. Çünkü sistemin içinde tempoyu ve coşkuyu eksik bıraktığınızda oyun geriliyor. Yani arzu edilen tempolara ulaşmak için zamana ihtiyaç oluyor. Bir de şampiyon kadrosunun içerisinden giden Nwakaeme'nin yanı sıra, olmayan Dorukhan ve Hamsik ile beraber Visca'nın da maç içinde sakatlanmasıyla Trabzonspor biraz zorlandı. Bu zorlanmanın hücum tarafında olduğunu gördük. Özellikle orta alanda arzu edilen hızlı geçişler olmayınca bu, Hatayspor'un savunmadaki işini biraz daha kolaylaştırdı. Oyun yalnızca Bakasetas'ın ayağına bakar hale geldi. Bununla da her zaman netice almak kolay değil. Abdülkadir'in oyuna dahil olması, Trezeguet'nin biraz daha kıpırdaması oyunu Trabzonspor için bir nebze rahatlattı.

Abdülkadir sorumluluğunun yanında inisiyatif de kullanır hale geldi. Bu da böyle yetenekli oyuncularda bir nevi oyun liderliğini eline almak demek. Bu inisiyatif alma süreci beraberinde golü getirdi ki hem oyunu hem de Trabzonspor'u rahatlattı.

Estetik olarak da alkışlanacak bir goldü. Tabii Cornelius'un da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, topla buluştuğu pozisyonlarda görüyoruz. Birkaç hafta sonra lig temposu ilerledikçe oyuncular da atmosferi daha çok hissedecekler. Hedeflerini yeniden tazeleyecekler. Bu da var olan potansiyellerini daha çok açığa çıkaracak ve Trabzonspor'un bu derinliği var. Kazanmak da bu süreci daha çok pekiştirecek.