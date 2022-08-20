ALİ GÜLTİKEN

Futbolda başlayan 11 mi bitiren 11 mi daha önemli sorusunun aslında çok net bir cevabı yoktur. Bazen sahaya çıkan ilk 11, bazen de bitirenler skoru getirebilir. Önemli olan, takımın genel kabiliyetidir. Alternatifli ve yetenekli bir kadronuz varsa bunu her türlü kullanabilirsiniz. Galatasaray dün akşam Ümraniyespor karşısında başladığı 11 ile oyunu bir noktaya getirdi, bitirdiği 11 ile de maçı kazandı. Burada kulübeden gelenlerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Önce Mertens oyuna girdikten sonra bir orkestra şefi gibi oyunun yönetimini eline aldı ve diğer oyuncuları da hücumda işler hale getirdi. Futbolcuların birbirleri ile bağlantı kurabilmesinin yolunu açtı. Hem kendisi etkili oldu hem de Galatasaray'ı etkili hale getirdi. Torreira, Oliveira, Yunus ve Kerem bireysel anlamda yetenekli oyuncular. Mertens'in dokunuşu, bunları da ofansif anlamda oyunun içerisine soktu. Maça elini dokunduran bir diğer üstat da Gomis... Yine Galatasaray'ın başının sıkıştığı anda cankurtaran oldu. İlk hafta Antalyaspor deplasmanında olduğu gibi Ümraniye deplasmanında da Galatasaray'ın rotasını çizdi.

Kazanmanın dışında Galatasaray'ın oyun olarak da iyi bir yolda olduğunu görüyoruz. Topa sahip olarak oyuna hükmetmenin yanında, işin mücadele ve savunma yönünde de ilerlemeler var. Takımın kazanma iradesi dışarıya yansıyor. Bu enerjiyi hissediyorsunuz. Bunun devamı da doğal olarak beraberinde kazanmayı getiriyor... Galatasaray belki henüz istediği oranda pozisyon zenginliği yaratamamış olsa da ilerleyen haftalarda bu kadronun çok daha yaratıcı oyunlarını seyredeceğiz.