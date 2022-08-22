ALİ GÜLTİKEN

Maç başladığı anda Beşiktaş taraftarı da muhteşem bir başlangıç yaptı. Hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde takıma olan inancını akustiğe yansıttı. Sahadaki futbolcuların tamamı da bu mesajı çok net alarak aynı coşkuya ortak oldu. İçinde coşku, istek olan bir iradeyi sahanın her bölgesinde gördük. Yeni transferleri ve devam eden oyuncuları ile mükemmel bir bütünlük gördük. Yeni transferlerin heyecanı farklı ama öncelikle iç transferlerin performanslarını da ayrıca alkışlayalım. Necip Uysal muazzam bir karakter. Hangi hoca gelirse gelsin mutlaka şans verdi, forma verdi. Dün akşamki gibi hiç birinin de güvenini boşa çıkarmadı.

Aynı şekilde Salih ve N'Koudou'da da muazzam değişimler var. İkisi de aldıkları bu şansın ve formanın değerinin farkındalar. Mükemmel performanslara imza atıyorlar. Dün akşam da yine oyunun içerisinde anahtar isimler oldular.

Bu sezonun flaş transferleri Weghorst ve Muleka da beklentilere çok kısa sürede cevap verdiler. Önemli oyuncular, önemli golcüler. Bunun üzerinde şüpheye zaman tanımadılar.

Beşiktaş'ın ilk golü bulduktan sonraki oyun coşkusu da alkışlamaya değer. İsteyen bir takım dün akşam sahadaydı. Birbirine inanmış, güvenen ve oyun sistemine sadık bir görüntü vardı. Bunu çok önemsiyorum. Hangi sistemi oynarsanız oynayın, içerisine oyuncu yüreğini koymazsa o sistem askıda kalır.

Fatih Karagümrük maça farklı düşüncelerle çıkmış olabilir ama Beşiktaş bu oyuncu grubu ile kendi iradesinin esas ve mutlak olduğunu o kadar erken ortaya koydu ki, rakibinin buna uymaktan başka bir şansı da kalmadı.