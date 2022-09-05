ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın hücum hattı tıkır tıkır işliyor. Deplasmanda atılan 3 gol ve bu gollerin altında 3 değişik imza. Muleka, N'Koudou, Dele Alli... Bu maçta gollerin altında Weghorst'un imzası yok ama her golün icrasında başrolde yine Weghorst var. Bu ikinci deplasman ikisinde de 3 golü bulabilmek büyük iş. Rakip değişse de Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliği değişmiyor. Bundan sonraki maçlarda da bunları yine göreceğiz. Oyunun diğer kısımlarında iç saha maçlarına göre bazı farklılıklar var. Ama bunu da normal karşılamak lazım. Sizin iç sahada sahip olduğunuz taraftar avantajını, rakipleriniz de kendi evlerinde aynı şekilde arkalarına alıyorlar. Bu, oyun temposunu dönem dönem etkileyebilir. Skoru bazen korumak gerekir bunu belirli bölümlerde topa sahip olarak bazen de topun arkasına geçip doğru savunma yaparak gerçekleştirirsiniz. Beşiktaş özellikle üçüncü golden sonra bunu gayet iyi bir şekilde yaptı. Salih Beşiktaş'ın sezon başından beri orta alandaki en başarılı oyuncusu olarak bu maçta da galibiyette önemli pay sahibi oldu. Galibiyet kadar Josef'in geriye gelmiş olması da dün akşamın sevindirici olaylarından bir tanesi oldu. Kadronun bu kadar kısa süre içerisinde uyum yakalaması, oyun coşkusunu işin içine katması kaliteyle de birleşince bu gollü galibiyetler çok normal görünür hale geldi. Bu işin aslı çok normal değil çok önemli bir iş. Bu sıçramayı yapabilmek farklı parametreler gerektiriyor. Oyun içi liderlikler bu işin olmazsa olmazı.