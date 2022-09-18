ALİ GÜLTİKEN

Taraftar yoksa Beşiktaş'ın da oyun coşkusu yok. Bu o kadar çok maçın temposuna yansıyor ki Beşiktaş maçın geneline hâkim olmakta zorlanıyor. Josef'in gelmiş olması takımın oyun temposuna fayda eder beklentisindeydim ama dün o da yetmedi. Beşiktaş ofans hattı olarak etkili bir takım ama iş yalnız o tarafla bitmiyor, dün rakibinin oynamasına çok müsaade ettiler. Ne orta alanda ne de savunma bölgesinde istediği baskıyı oluşturamadı. Ligde yeni bir takım olmasına rağmen İstanbulspor, Beşiktaş'ı çok zorladı ve Kartal'ın uygulamak istediğini her sistemi bozdu. Beşiktaş en az rakip ceza sahasına girdiği maçlardan birini oynadı. Çünkü orta alan ve savunma, oyunun genelinde birbirinden fazla kopuk kaldı. İstanbulspor'un peş peşe yakaladığı serbest vuruşlar bu durumu gayet iyi özetliyor. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli özelliklerinden bir tanesi oyun içinde tekrar reaksiyon gösterebilmesiydi. Fakat son bölümde o istenileni yapamadı. Bu durum çok mazeretlerle açıklanabilecek bir durum değil. Tamamen takımın zihinsel hazırlığı ve saha uygulamasıyla alakalı. Başakşehir karşılaşmasında rakip çok daha organize ve kalitesi yüksek bir takımdı. İstanbulspor'un, Başakşehir kadar topa sahip olamayacağı çok net görünmesine rağmen siyah-beyazlılar kendi zafiyetleri dolasıyla buna müsaade etti. Beşiktaş adına bu karşılaşmayı anlatmak çok zor.