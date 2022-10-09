ALİ GÜLTİKEN

Giresun'da maçın ilk yarısı Beşiktaş ile Onurcan arasında oynandı. Beşiktaş'ın muazzam baskısıyla sağlı-sollu ortalar, kornerler, serbest vuruşlar, kaleye atılan şutlar, kaçsa da penaltı ve bu kadar baskının getirmiş olduğu harika bir gol. Atılan golde Tayyip Talha'nın estetik vuruşu on numaraydı. Gole kadarki bölümde Onurcan'ın ortaya koymuş olduğu muazzam performans alkışı hak etti. Fakat Beşiktaş o kadar istekli ve kesin kazanma iradesiyle maça başladı ki Onurcan bile ancak bir noktaya kadar skoru tutabildi. İkinci yarı oyun biraz değişti. Giresunspor bölüm bölüm Beşiktaş'ı zorlasa da Beşiktaş'ı üzecek bir üstünlük sağlayamadı. Oyun biraz daha dengeye döndü. Burada Valerien İsmael'in dokunuşları var. N'Koudou ve Ghezzal değişikliği skoru arttırma adına önemli hamlelerdi. Belki bu maçta sonuca direkt katkıları olmadı ama ikisinin birden iyileşerek sahaya dönmüş olması Beşiktaş adına bu galibiyet kadar değerli. Son dakikalarda ofsayt olan gol ve rakibe verilen pozisyonlardan da çıkacak mesajı doğru almak gerekir. Kazanırken her şey mükemmel olmayabilir. Bazen oyunu değil skoru önemsemek gerekir. Beşiktaş'ın 3 hafta sonra deplasmanda kazanmış olması değerli ben bu tarafını önemsiyorum.