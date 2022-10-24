ALİ GÜLTİKEN

Şiir gibi bir başlangıç, maçın çok farklı bir yere gideceğini düşündüren görüntüler, Boey'in gördüğü kırmızı kartla başka bir noktaya gitti. Bu kadar iyi başladığınız, beklenti içinde olduğunuz oyuncuların skoru getirdiği bir maçta bunları yaşamak büyük bir ızdırap.

Galatasaray oyuna öyle bir giriş yaptı ki Alanyaspor, resmen teslim oldu. Mertens-İcardi ikilisinin attığı goller ve asistler, izleyenler için görsel şölen oldu. Mertens kaçırdığı üçüncü gol pozisyonunu yapabilseydi veya o daha müsait olan İcardi'ye çıkartıp üçüncü golü yaptırabilseydi G.Saray maç bitiminde başka bir şey konuşuyor olurdu.

Eksik kalmak doğal olarak takımlarda psikolojik anlamda savunma düşüncesi yaratıyor. G.Saray, oyunun belli bir bölümüne kadar bunu iyi yaptı. Fakat yenilen frikik golünde Muslera'nın ciddi pozisyon hatası var.

G.Saray şu andaki kadrosuyla teknik bir takım. Topa sahip olabilen iyi oyuncuları var. Fakat iş savunma tarafına geçtiğinde aynı etkinlikler bir türlü sahaya yansımıyor. Bir kere fiziki yapı olarak kısa bir takım ve bu; ikili mücadelelerde işin savunma tarafında sıkıntı yaratıyor. Aynısı Kayserispor maçında da oldu. Yan toplarda, yüksek toplarda rakipler avantaj yakalıyor, dönen ikinci topları alıyor. Bu karşılaşma skor avantajı yakalanmasına rağmen puan kaybıyla bitiyorsa Galatasaray, işin eksik kalma tarafını iyi çalışıp kendi adına yapılan hatalardan dersler çıkartmalı.