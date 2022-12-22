ALİ GÜLTİKEN

Bu tür maçlarda her zaman dikkatli olmak gerekir. Biraz işi gevşettiğinizde karizmanız çizilebilir. Kupa maçlarında birçok sürpriz yaşanabilir. Beşiktaş, ilk yarıda şoka uğrasa da yapılan değişiklikler ve oyuncuların reaksiyonlarıyla olması gerektiği gibi mücadeleyi galip bitirdi. Kartal'ın, sezon boyunca en büyük problemi orta sahasıydı. Bu kötü orta alan, Şenol hocanın yaptığı iki değişikliğe neden oldu. Dele Alli ve Atiba çıktı, Talha ile Fernandes oyuna girdi. Bu değişiklikler oyunu dengeledi. Sonra gelen Weghorst ve N'Koudou hamlesiyle olay çözüldü. Bu oyuncuların katkısıyla Cenk de daha işler hale geldi. Beşiktaş istediği pozisyon zenginliği ile golleri de yakaladı. Fernandes'in oyuna girdikten sonra katkısını beğendim. Redmond'un da biraz daha kıpırdaması lazım. Özellikle daha fazla gol katkısı yapması gerekir.

Maç Beşiktaş adına istediği noktada bitse de Şenol Güneş'in, ilk 11'de sahaya sürdüğü oyuncularda büyük hayal kırklığı yaşadığını gördük. Atiba artık performans olarak ve yaşı dolayısıyla zorlanıyor. Fakat esas problem Dele Alli'de... Daha önce de aldığı şanslarda ortaya hiçbir şey koyamadı. Dün de yine bu hiçliğini tekrar etti. Teknik direktörler için de zor bir oyuncu. Dele Alli ile uğraşmak bundan sonraki zorlu lig maratonunda zaman kaybı olarak görülüyor. Şenol hoca da 29 dakika dayanabildi. Forvet hattı yine etkili ve golleriyle yoluna devam ediyor. Ama bu maçta bir kez daha görüldü ki orta alandaki sorunlar çözülmezse forvetin daha çok çalışması gerekecek.