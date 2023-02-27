ALİ GÜLTİKEN

Ülkemiz adına zor günler geçiriyoruz. Bu kadar acının yaşandığı dönemde hayata bir tarafından tutunabilmek kolay değil. Erteleme maçları bu ortam içinde oynanmaya çalışılsa da gönüller ve düşünceler deprem bölgesinde.

Maç başladı, birinci dakikasında gönlümüz Adana'daydı… İkinci dakikada Adıyaman'ı hissettik. 21. dakikaya geldiğimizde gönlümüzde ve düşüncelerimizde Diyarbakır vardı. 23. dakikada Elazığ'da, 27'de gazi şehrimiz Antep'teydik. 31. dakikada medeniyetler şehrimiz Hatay, 44'te Malatya'daydık. 46'ya geldiğimizde ise depremin merkez üssü Kahraman şehrimiz Maraş'ta. 64'e ulaşıldığında Şanlı şehrimiz Urfa'nın, 79'da Kilisimizin 80'de ise Osmaniyemizin acılarıyla, dertleriyle gönül gönüleydik. Dünün sahada oynanandan daha ziyade, geçen dakikaları hepimize bu şehirlerimizi hissettirdi, düşündürdü ve bir kez daha yaşattı. Büyük acılar, büyük yıkımlar yaşayan bu bölgemizin insanlarına başsağlığı diliyorum. Rahmetli olanların hepsinin mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Bu tür ortamlarda oynanan maçların ne sahada ne de akıllarda bir karşılığı yok. Elbette gün adına, sürecin işlemesi adına bu aktiviteler yapılsa da acıları hafifletmiyor.

Dün Beşiktaş ve Antalyaspor olması gereken görevlerini yerine getirdiler. Sahadaki mücadele bu ortam için olabilecek şekildeydi. Puan kazanmanın ya da kaybetmenin bu kadar büyük can kaybının olduğu yerde esamesi okunmaz.