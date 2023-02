ALİ GÜLTİKEN

İddiasından uzaklaşan her takım için lig çok zor hale geliyor. Rakibin kim olduğu da önemini yitiriyor. Kendi oyununu sahaya yansıtmanın birinci öncelik olduğu nokta ortadan kayboluyor. Motivasyon, coşku ve kazanma arzusu çok ciddi şekilde erozyona uğruyor. Yani Beşiktaş, Sivas karşısında bu süreci adım adım yaşadı. Can derdinde olan Sivas'ın maçın ilk dakikasından itibaren sahaya yansıttığı var olma iradesi maçın sonunu istediği gibi görmesine yetti. Beşiktaş'ta kayıp olan birçok oyuncu var. Dün Rosier'i, Masuaku'yu, Tayfun'u, Necip'i, Aboubakar'ı ve N'Koudou'yu Beşiktaş çok aradı. Üzerlerinde Beşiktaş forması vardı ama beklenilen oyun arzusunu bir bütünlük içerisinde ortaya koyamadılar.

Beşiktaş topa daha çok sahip olan takım olarak maçı tamamlasa da, pozisyon zenginliği olarak çok kısır bir maçı geride bıraktı. Havanın sertliği, zeminin sıkıntısı, rüzgar gibi birçok mazeret bu tür durumlarda ortaya konabilir ama işin gerçeğini değiştirmez. Beşiktaş Sivas'ta bu sezona noktayı koydu. Bundan sonra başka bir hedefin içerisinde yol almaya çalışacak. Bu yol kolay değil. Çok zorlu bir yol, hedefinden kopan takımların nasıl zorlandıklarının bir örneğini Sivas'ta gördük. Bundan sonraki her maç da bundan çok farklı olmayacak. Ligden erken koptuğunuzda bunun bedelini herkes ödemek durumunda kalıyor. Ama en büyük zararı da kulüpler görüyor. Beşiktaş'ın bu kadar transfer yatırımı yaptığı bir sezonda lige çok erken havlu atmış olması büyük bir eksiklik.