Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ali Gültiken Beşiktaş sezona son noktayı koydu
İletişim Bilgileri
ALİ GÜLTİKEN
05 Şubat 2023, Pazar ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş sezona son noktayı koydu

İddiasından uzaklaşan her takım için lig çok zor hale geliyor. Rakibin kim olduğu da önemini yitiriyor. Kendi oyununu sahaya yansıtmanın birinci öncelik olduğu nokta ortadan kayboluyor. Motivasyon, coşku ve kazanma arzusu çok ciddi şekilde erozyona uğruyor. Yani Beşiktaş, Sivas karşısında bu süreci adım adım yaşadı. Can derdinde olan Sivas'ın maçın ilk dakikasından itibaren sahaya yansıttığı var olma iradesi maçın sonunu istediği gibi görmesine yetti. Beşiktaş'ta kayıp olan birçok oyuncu var. Dün Rosier'i, Masuaku'yu, Tayfun'u, Necip'i, Aboubakar'ı ve N'Koudou'yu Beşiktaş çok aradı. Üzerlerinde Beşiktaş forması vardı ama beklenilen oyun arzusunu bir bütünlük içerisinde ortaya koyamadılar.
Beşiktaş topa daha çok sahip olan takım olarak maçı tamamlasa da, pozisyon zenginliği olarak çok kısır bir maçı geride bıraktı. Havanın sertliği, zeminin sıkıntısı, rüzgar gibi birçok mazeret bu tür durumlarda ortaya konabilir ama işin gerçeğini değiştirmez. Beşiktaş Sivas'ta bu sezona noktayı koydu. Bundan sonra başka bir hedefin içerisinde yol almaya çalışacak. Bu yol kolay değil. Çok zorlu bir yol, hedefinden kopan takımların nasıl zorlandıklarının bir örneğini Sivas'ta gördük. Bundan sonraki her maç da bundan çok farklı olmayacak. Ligden erken koptuğunuzda bunun bedelini herkes ödemek durumunda kalıyor. Ama en büyük zararı da kulüpler görüyor. Beşiktaş'ın bu kadar transfer yatırımı yaptığı bir sezonda lige çok erken havlu atmış olması büyük bir eksiklik.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA