ALİ GÜLTİKEN

Tosun Paşa, Beşiktaş'ın sahadaki Genelkurmay Başkanı olarak bütün mevkilerdeki kuvvetleri yönetiyor. Dün akşam iradesini o kadar etkili bir şekilde sahaya yansıttı ki, goller tabelaya yazılmadan önce bile maçın gidişatının mesajlarını çok net verdi. Aboubakar'ın da gelmesiyle beraber Beşiktaş'ın önde muazzam bir hücum gücü oluştu. Ön tarafta Aboubakar ve Cenk'le Beşiktaş'ın ortaya koyduğu baskı, önce pozisyonlar sonra da gollerle netice verdi. Son haftalarda üst üste kazanmanın vermiş olduğu güvenin üstüne bir de taraftarın muazzam coşkusu eklendiğinde dün akşam Alanyaspor buradan çıkışının olmadığını çok net hissetmiştir diye düşünüyorum. Oyunun içerisinde tempoya büyük katkı sağlayan Fernandes, son haftalardaki mükemmel oyununa devam ediyor. Salih'le beraber orta alanda çok iyi işlere imza atıyorlar. Masuaku ve Tayfur'un öne doğru çıkışları Beşiktaş'ın hücum zenginliğini izleyenler açısından çok keyifli hale getirdi. Beşiktaş'ın kalesinde yine Mert'in yaptığı harika kurtarışları gördük. Mert bir güven abidesi olarak Beşiktaş'ın kalesinde büyümeye devam ediyor. Kazanma duygusu bulaşıcıdır. Başarı olgusu herkesi içine alır ve bütün oyuncular bunun bir parçası olmak isterler. Beşiktaş bugün geldiği nokta itibariyle bu duyguları sonuna kadar yaşayan bir takım oldu. Daha iyi hedefleri de vadediyor.