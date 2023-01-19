ALİ GÜLTİKEN

Şenol hocanın Beşiktaş orta sahasıyla sınavı devam ediyor. Bu maçta da farklı bir orta saha üçlüsü denedi. Dünkü tercihlerin de beklentilere cevap veremediğini gördük. Beşiktaş oyunun iki tarafını oynamakta da sıkıntı yaşıyor. Ne hücumda çok etkili bir orta saha yaratabildi ne de savunmada beklediği desteği oluşturabildi. Bu yüzden Ankaragücü karşısında Beşiktaş, rakibinin oyununun peşinden koşan bir takım olarak oldukça zorlandı ve azımsanmayacak ölçüde kalesinde pozisyon verdi. Ankaragücü'nün Beşiktaş'a oranla bu maçı daha ciddiye aldığını gördük.

Beşiktaş'ın kadro derinliği elbette birtakım sorunları çözmeye yetiyor. İkinci yarıda yapılan değişiklikler, Cenk'in oyuna girmesi ve sistem değişiklikleri Beşiktaş'ın maça dönüşünü sağladı ama kontrolü tam olarak eline alamadı.

Ankaragücü'nün etkili bir takım olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle Tolga'nın liderliğinde Ali Sowe, Emre, Diack ve Zahid; Beşiktaş'ı çok zorladılar. Beşiktaş'ın rakibinin topa bu kadar sahip olmasına müsaade etmesi hem Ankaragücü'nün kadro kalitesinden hem de Beşiktaş'ın orta alan zafiyetinden kaynaklandı. Bu kadar iyi ayaklara sahip futbolculara zaman ve alan bıraktığınızda sürekli peşinden koşmak zorunda kalırsınız. Bu da hem oyunu hem oyuncuyu bozar.

Coşkulu ve istekli futboluyla Ankaragücü, turu Beşiktaş'a oranla daha çok istedi. Maçın normal süresi içinde de belki istedikleri sonucu alabilirlerdi ama uzamış olması onlar adına neticeyi değiştirmedi. Daha çok isteyenin her zaman kazandığını bir kez daha gördük.