ALİ GÜLTİKEN

Derbi maçlarında teknik adamların oyun tercihleri çok önemli. Bu tercihler beraberinde oyuncu seçimlerini de getiriyor. Dün akşamın sonucunu belirleyen, teknik direktörlerin bu kararları oldu. Okan hoca kurguladığı oyun sistemi ile Fenerbahçe'yi saha içerisinde büyük bir şoka uğrattı. Fenerbahçe'nin öne doğru çıkarak oynayan savunma bloğunun arkasına o kadar etkili sarkmalar yaptı ki rakibinin oyun kimyası bozuldu. Özellikle Barış Alper'in mükemmel performansı Fenerbahçe savunmasını zorlarken, Galatasaray adına da büyük etkinlik yarattı. Oliveira'nın golünden sonra kontrolü tamamen eline alan Galatasaray'ın oyununa karşılık Jesus çok bekledi. İlk yarı içerisinde de hem sistem hem oyuncu değişikliğini yapması gerekirdi. İrfan Can'ın, Valencia'nın, Lincoln'ün, Zajc'ın, Mert Hakan'ın kulübede oturması ve bu kadar kötü giden bir oyunda Jesus'un buna seyirci kalması Okan hocanın stratejisini daha baskın hale getirdi. Zamanında yapmış olduğu oyuncu değişiklikleriyle de hem oyun hem skor üstünlüğünü perçinledi. 'Bir derbi maçı teknik adam olarak nasıl oynarım'ın başarılı bir örneğini sergileyen Okan hoca, bu maçın hem mimarı hem de kazananı oldu. Jesus'un hem oyun tercihi hem çıkardığı ilk 11 ve sonrasında devam eden oyunda eksik kalan değişikliklerinin yanı sıra bunlardaki yetersizliği bu kritik derbinin Fenerbahçe adına da ağır faturası oldu.