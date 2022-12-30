ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş bu periyotta karşılaşabileceği en zor rakiple oynadı. Adana Demirspor'un bulunduğu yere ve yaptığı işlere bakarsak daha net bir sonuca ulaşabiliriz. Dün akşam Beşiktaş karşısında da maçın son dakikasına kadar hem direndiler hem de golü bulma adına muazzam bir efor ortaya koydular. Beşiktaş'ın böyle bir rakibe karşı ortaya koyması gereken en önemli şey oynama isteği ve kazanma coşkusuydu. Bunun içerisine yüksek dozda mücadeleyi de koyunca maçı istediği yöne çevirdi. Kaleci Mert'ten orta alandaki Salih'e ondan N'Koudou'ya kadar herkes bu mücadelenin içerisine yüreğini de koydu. Siyah-beyazlıların alternatifli bir kadrosu var ama herkesin bu mücadeleye inanması lazım. Welinton ve Josef tekrar sahada olması gerektiği gibiydiler. Rosier ciddi şekilde kıpırdadı. Masuaku'nun oyun içindeki performansı ve attığı frikik golü mükemmeldi. Gedson'un, Cenk'in, Weghorst'un oyunu sürekli zorlamaları ve oyun içerisinde kalmaları da büyük katkı sağladı. Adana Demirspor gibi bir rakiple oynarken oyunda boşluk bırakmamanız lazım. Hem set oyununu iyi oynayabilen hem de Onyekuru üzerinden savunma arkasına çok iyi kontrataklar gerçekleştirebilen bir takım. Beşiktaş bunların önlemlerini de çok iyi aldı. Adana ekibinin girdiği bazı pozisyonlar var ama Beşiktaş bunları ortalamanın altında tuttu. Mert'in kaledeki güvenli duruşunun da bunda önemli katkısı var. Beşiktaş erken bulduğu golden sonra oyun dengesini çok iyi bir şekilde elinde tuttu ve zor süreçte önemli bir galibiyet aldı. Oyunculara da önemli bir güven kaynağı oldu.