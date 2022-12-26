ALİ GÜLTİKEN

Trabzon'un, F.Bahçe'yi yenmesi ile ortaya çıkan fırsat, G.Antep'te yeniden yerini durağanlığa bıraktı. G.Antep karşısında alınacak galibiyet, Beşiktaş'ı tekrar şampiyonluk maratonunun içine sokabilirdi. Ama sonuç, bu hedefi Beşiktaş adına biraz daha uzak mesafeye koydu. Beşiktaş, sezon başından beri orta alanda büyük problem yaşıyor. Şenol hocanın son oynanan kupa ve dünkü G.Antep maçlarında yaptığı tercihlere baktığımızda onun da bu arayışa devam ettiğini görüyoruz. Beşiktaş, orta alanda hem oyunu tutmakta zorlanıyor hem de hücum etkinliğinde istenilenin çok gerisinde. Dün maç boyunca Fernandes'in bu alandaki gayreti ve isteği dışında diğer oyuncuların performansları vasatın üzerine çıkamadı. İkinci yarıda Salih'in oyuna girmesi ile ufak tefek kıpırtılar var ama bu da yetmedi. Beşiktaş'ın N'Koudou ile hücum bölgesinde Cenk ve Weghorst'u daha etkili hale getirme düşüncesine ben de katılıyorum. Ama dünkü performansı ve yaptığı işler onun adına da Beşiktaş adına da hayal kırıklığı oldu. Şenol hocanın kulübeden oyuna kattığı Muleka ve Redmond ile beraber Cenk ve Weghorst önemli oyuncular. Ama skor avantajı yakalayamadığınızda, bu oyuncuları sürekli yüksek top oynar duruma getirdiğinizde bunların oyunu da kısıtlanıyor. Doğal olarak rakipler yoğun savunma yaptıklarında pozisyon sıklığı da düşüyor. Özetle Beşiktaş şampiyonluk mücadelesine geri dönüş için önemli bir fırsatı şansa çeviremedi.