ALİ GÜLTİKEN

Atanınız ve tutanınız iş yapıyorsa maçın büyük bir bölümünü çözüyorsunuz. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında Cenk'in ve Weghorst'un becerileri ile 3 puanı aldı, Mert'in muazzam performansıyla da maçta ayakta kaldı. Oyun nasıl giderse gitsin yakaladığınız pozisyonları gol yapabilmeniz büyük bir ayrıcalık. Buna büyük takım farkı diyebiliriz. Beşiktaş'ın kazanırken zorlandığı bir maç oldu. Sebebi, sezon başından beri devam eden orta sahadaki verim problemi. Beşiktaş bir türlü bu bölgesini istediği şekle getiremiyor. Getiremediği için de maçların genelinde inisiyatif rakibin eline geçiyor. Şenol Güneş de geldiği günden beri bu alanda sürekli farklı oyuncularla maçlara başlıyor. Maçların içinde de değişikliklere başvuruyor. Kasımpaşa karşısında da bunun bir tekrarı oldu. Normal şartlarda Beşiktaş'ın iki farklı öne geçtikten sonra üstüne bu kadar çok gelen rakibine karşı farkı açabilecek pozisyonları üretmesi gerekirdi. Çünkü rakibi öne çıkarak bu alanları bıraktı. Fakat işler sahada öyle yürümedi. Mert'in bu maçın oyuncusu olarak ön plana çıktığı bir durumda istenilen oyundan bahsetmek mümkün değil. Tüm bunları bir kenara bırakıp 'Skor çok önemliydi, ne olursa olsun 3 puan Beşiktaş'ın bu sezonki sürecini etkileyecek bir pozisyondaydı' diye bakarsak elbette kazanılan galibiyetin değerinin altını çizmek gerekir. Ayrıca Beşiktaş'ın tribünde oturan oyuncuları Ghezzal, Josef, Montero, Rosier, kulübeden gelen Saiss gibi oyuncuların eksikliğini de göz ardı etmemek gerekir. Beşiktaş tüm bu isimleri oynar hale getirdiği zaman daha az zorluk yaşar