ALİ GÜLTİKEN

Kayseri her takım için zor bir deplasman. Güçlü bir oyunları var ve rakiplerini içerideki maçlarda baskı altına alabiliyorlar. Redmond'un bulduğu ilk gol Beşiktaş adına oyunun dengesini değiştirdi. Doğal olarak biraz daha kendi yarı alanında kalan rakibinin oynamasına müsaade eden bir oyuna döndü. Kayserispor'un topa daha fazla sahip olmasını ve Beşiktaş yarı alanında daha çok kalmasını sağladı. Fakat Beşiktaş kendi savunma bloğunu ve mücadelesini çok etkili bir şekilde yaparken bir yandan da beklediği kontra pozisyonlarını da iyi kullandı. İkinci gol tamamen uygulanan bu stratejinin güzel bir hediyesi oldu. Büyük takımların her zaman daha fazla topa sahip olarak oynamasına alışığız. Bu maçta Beşiktaş işin savunma tarafını yaparak da kazanmanın güzel bir örneğini sundu. Önemli olan kazanabilecek stratejileri ortaya koyabilmek. Beşiktaş ligde zor bir dönemden geçiyor. Kayıpsız devam etme mecburiyeti var. Bu elde ettiği üst üste dördüncü galibiyet. Özellikle iki tanesi Konya ve Kayseri gibi önemli rakiplere karşı geldi. Bu galibiyetler takımın bütünleşmesi ve inancını artırması açısından da çok önemli. Başarılı olmak için yalnızca santrforlar değil diğer oyuncuların da mutlaka skora katkı yapması gerekiyor. Bunu Redmond ve Salih'in ayağından gelen gollerle görmüş olduk. Aboubakar'ın takıma katılmış olması ve kulübede takıma ilave katkı sağlayabilme düşüncesi de güzel bir enerji yarattı. Kupada Beşiktaş yara almış olsa da ligde daha toparlanmış ve bulunduğu durumun farkında olan güçlü bir oyunu ortaya koydu. Kayseri'de mücadele ve inancın sahaya yansımasını çok net gördük.