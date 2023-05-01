ALİ GÜLTİKEN

Her derbi maçı kendine özeldir. Ön görülemez kendi hikâyesini yazar, kendi kahramanlarını yaratır. Dün akşam da bu durum değişmedi. Maçın kaderini beklenti içerisinde bulunan forvet oyuncularından daha ziyade, savunma yönü yüksek oyuncular çizdi. Beşiktaş'ta orta alanda görev yapan Hadziahmetovic, Salih ve Fernandes bu maça damga vurdu. Galatasaray'ın ne oyun kurmasına müsaade ettiler ne de pozisyon bulmasına.

Taraftarı arkasına alan Beşiktaş, bu oyuncular önderliğinde yarattığı baskı ile Galatasaray'ın bütün oyun kimyasını bozdu. İlk 20 dakikada Galatasaray'ın oyun temposunu düşürerek genel durumu kontrol ettiler. Sarı-kırmızılılar, bu anlarda özellikle Rashica üzerinden İcardi'yi topla buluşturmaya çalıştı. İlk golde bunda başarılı oldular ama bu gol Beşiktaş'ın maç içerisinde uyanmasına sebebiyet verdi. Buna reaksiyon olarak öne doğru çıkan savunmayla beraber orta alan üstünlüğü Beşiktaş'a geçti. Ceza sahasına atılan yüksek toplarda büyük üstünlük yarattı. Masuaku'nun ortasında Saiss'in muazzam golü Beşiktaş'ı tekrar maça döndürürken, Galatasaray'ı da tamamen maçtan kopardı.

Golle beraber taraftar enerjisini de arkasına alan Beşiktaş'ın ikinci yarıda ortaya koyduğu muazzam oyun Galatasaray'ı çok çaresiz bıraktı. Galatasaray'ın kulübeden yaptığı oyun ve oyuncu değiştirme düşüncesi de Beşiktaş'ın etkinliği dolayısıyla karşılık bulamadı. Aboubakar attığı muhteşem golle Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı ilk gol sevincini yaşarken Beşiktaş, hak ettiği gibi bu maçı noktaladı.