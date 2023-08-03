ALİ GÜLTİKEN

Galatasaray'ın geçen sezonu bitiren takımından temel eksiklikleri olsa da kalite açısından maça rakibinden önde başladı. Bunu bütün karşılaşma boyunca da sahadaki performansıyla ortaya koydu. Galatasaray takım olarak oyun gücü olan bir ekip. Birlikte oynayabilme kapasiteleri üst seviyede. Rakip, her ne kadar maçın tamamını kendi ceza sahası civarında oynasa da disiplininden hiç kopmadı. Bu tür rakipler ve ortaya koydukları futbol tarzı sinir bozucudur. Oynamaktan çok rakibin oyununa engel olma motivasyonu ile davranırlar. Zalgiris, bunu Galatasaray karşısında tüm maç boyunca tavizsiz yaptı. Galatasaray'ın ikinci golü erken bulamamış olması da onları her şeye rağmen maçın içerisinde tuttu. Fakat dün akşam bu eksikliklerine rağmen gördük ki, Galatasaray'ın sahada kaliteli oyun liderleri var. Yine Mertens başroldeydi. Attığı gol kadar, oyun içi performansı da mükemmeldi. Keza Kerem'e de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Müthiş bir istikrarla devam ediyor, aynı zamanda ciddi sorumluluklar alıyor. Oyunu zorlayan, rakip kaleye taşıyan futbolcu olarak yine oyun lideriydi. İkinci yarıda takıma dahil olan Yunus'un ciddi katkısı oldu. Yeni transfer Angelino'yu da çok beğendim. Berkan'ın performansı da üst seviyedeydi.

Kısacası Galatasaray, tüm hatlarıyla yine kendi oyun planını kabul ettirerek istediğini aldı. Beklediği skor farkını tabelaya yansıtamasa da oyun farkını sahaya yansıttı.