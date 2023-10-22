ALİ GÜLTİKEN

Karşılaşma öncesinde favori gösterilen Galatasaray, maç sonunda skor olarak kendi adına bunu doğruladı. Oyun olarak çok mutlu oldu mu, onu bilemiyoruz ama derbiyi kazanmanın mutluluğunu cebine koydu. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasından sonra bunun G.Saray için avantaj olacağı düşünülse de sahadaki oyun aslında sarı-kırmızılıların çok istediği şekilde gelişmedi.

Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonra önemli dirençler ortaya koyduğunu gördük. G.Saray'ın penaltısına kadar hem beraberlik golünü buldu hem de oyuna ortak oldu. Bunu yaparken ciddi şekilde G.Saray'ın oyun dengesini bozdu. İcardi'nin penaltı golünden sonra da oyunu olan potansiyeli içinde zorlamaya çalıştı. Bunu da ancak bir yere kadar yapabildi. İcardi, çok ekstrem bir oyuncu. Derbi maçlarının en önemli aktörü olmaya devam ediyor. Karşınızda bu tür oyuncular varken daha az hata yapmanız lazım. Üstüne bir de derbi mücadelesi tarafından baktığımızda bu kadar bireysel hatayla eksik kalmak ve bu eksikliği taşımak her zaman mümkün olmuyor.

Beşiktaş oyuna iyi başladı. Belli bir noktaya kadar da götürdü. Mert ve Colley'in üst üste yaptığı iki hata, golle neticelenince bunu taşımak kolay olmuyor. Hele bu tür kritik süreçlerde oyunun gol yemeden devam eden bölümüne tutunmanız gerekir. Bu bir viraj noktası oluşturur. Bu nokta, Beşiktaş için erken kırıldı.