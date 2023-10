ALİ GÜLTİKEN

Bu tür durumlarda oynanan maçlarda duygular karmakarışıktır. Belirsizlik, camianın keyifsizliği taraftarın reaksiyonu, yaşanan değişimler, oyuncuların ruh halini ve psikolojisini etkiler. Bir şekilde bu işin üstesinden gelebilmek adına maçı kazanmayla gelen galibiyet ipine tutunurlar. Bu her şeyin ilacıdır. Atılacak goller, kazanılacak 3 puan en azından futbolcuları biraz rahatlatır. Camia kendi içinde tartışmalara devam etse de futbolcular olan durumun pozitife dönebilmesi adına sorumluluk almaya çalışırlar. İstanbulspor karşısında Beşiktaş oyuncu grubu olarak bir reaksiyon ortaya koyabildi. Burada yine liderlik yapan Aboubakar oldu. Erken attığı gol ile oyuncuları bir nebze olsun rahatlattı. Peşinden de daha güvenli bir oyun sahaya yansıdı. Oyuncuların camianın bulunduğu durumun farkında olduğunu da gördük. Bu tür ortamlarda ne olursa olsun takımı bir yerde tutma sorumluluğu futbolcularda olmalı. Camialar çalkantı içerisinde olabilir, teknik adamlar değişebilir, yönetimler farklı kararlar alabilir ama lig devam eder. Bu sürecin farkında olup bu uzun maratonda her haftanın kıymetini bilmek önemli. Kazanılacak her 3 puan hem takımı hem oyuncuları güçlendirecektir.

Beşiktaş'ta bu sezonun takım olarak en büyük problemi; saha içerisinde zor durumlarda sorumluluk alabilecek fazla oyuncusunun olmamasıydı. Bu maçta tüm oyuncuların reaksiyon vermiş olması bir nebze sevindirici. Bu durum Beşiktaş'ı mücadelenin içinde tutacaktır. Bu zorlu süreçte teknik adamlık görevini üstlenen Burak Yılmaz adına da önemli bir adım oldu. Bulunulan durumu futbolculara doğru anlattığını gördük.