ALİ GÜLTİKEN

Futbolda şu gerçek hiç değişmez; Hedef kaybolduğu anda oyuncu da oyun da gerçek kimliğinden çok uzaklaşıyor. Beşiktaş, Club Brugge ile deplasmanda berabere kaldığı maçta da sorunlar yaşamıştı. Ancak bu sorunlar dün geceki kadar büyük değildi. İlk karşılaşmada skor belli bir yerde kalsa da oyun performansıyla Club Brugge nasıl bir takım olduğunu çok net ortaya koymuştu. İstanbul'da da bu oyunu göstermesi bekleniyordu. Bu konuda bir sürpriz yapmadılar. Sıkıntı Beşiktaş'ın kendisinde...

Oyuncu eksiklikleri, sakatlıklar bir mazeret olarak kabul edilebilir ama bunun da bir sınırı var. Maçtan bu kadar kopuk, konsantrasyondan bu kadar uzakta bir görüntü çok da normal değil. Beşiktaş'ın önünde uzun bir sezon var. Futbolcuların oyun disiplininden bu kadar koparak oynamaları anlaşılır değil. Takımın kendi içerisinde bir reaksiyon ortaya koyabilmesi en azından mücadele olarak ayakta kalması gerekirdi.Yeni oynayan futbolcuları mazeretleriyle kabul edebiliriz ama bu sezon takıma katılan yabancı oyuncuların sahadaki davranışları ve performansları Beşiktaş adına çok büyük bir hayal kırıklığı olarak devam ediyor. Bu görüntüler Beşiktaş kalitesinin görüntüleri değil. Herkesin bir an önce aklını başına alması lazım!